Дифлюзол® капсулы 50/100 мг (Difluzolum capsules 50/100 mg)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках в Днепр
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 7 мин
Днепр, ул. Независимости, 27
4.6 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
97,55
Экономия при брони: -5,99 грн
Подорожник
Днепр, ул. Паникахи, 36-К
9.1 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
99,40
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
10.2 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
99,30
Экономия при брони: -1,00 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 7 мин
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
13.2 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
98,57
Экономия при брони: -5,04 грн
В городах рядом
Народная аптека
Открыто
Закроется через 7 мин
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Терновка, ул. Пушкина, 2
82.1 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
71,21
Экономия при брони: -4,54 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
125.6 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
69,32
Экономия при брони: -2,65 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 37 мин
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
126.3 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 7 мин
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
126.8 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
98,76
Экономия при брони: -5,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 29
128.4 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
100,15
Экономия при брони: -6,72 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
131.5 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
94,84
Экономия при брони: -3,28 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
198.7 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 7 мин
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
199.5 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
99,71
Экономия при брони: -6,18 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
236.1 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 37 мин
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 7/1
272.3 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
95,12
Экономия при брони: -3,56 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
276.2 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
95,39
Экономия при брони: -3,95 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 7 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
278.0 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
278.4 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
98,20
Экономия при брони: -6,65 грн
Свк фарм
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
379.0 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
69,00
Экономия при брони: -2,07 грн