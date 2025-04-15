Дифлюзол® капсулы 50/100 мг (Difluzolum capsules 50/100 mg)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках в Львов
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
95,19
Экономия при брони: -3,75 грн
Подорожник
Львов, ул. Патона, 2/4-А
4.2 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
33.4 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Пульс
Перемышляны, ул. Боршевская, 28
43.3 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Подорожник
Яворов, ул. Тычины Павла, 3
46.8 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Пульс
Золочев, ул. Бандеры Степана, 1-А
63.6 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 57 мин
Трускавец, ул. Стебницкая, 27
72.0 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
65,47
Экономия при брони: -0,33 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 65-А
114.3 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 57 мин
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 32-Ж
139.9 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
64,84
Экономия при брони: -0,22 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Каменец-Подольский, шоссе Нигинское, 41/1
224.7 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
66,43
Экономия при брони: -1,99 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Житомир, ул. Киевская, 55-А
335.8 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Белогородка, ул. Владимирская, 35
447.4 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
67,60
Экономия при брони: -0,40 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Стоянка, ул. Киевская, 10
447.6 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
67,14
Экономия при брони: -2,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Ирпень, ул. Центральная, 27
449.8 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
70,29
Экономия при брони: -3,62 грн
Аптека копейка
Киев, просп. Берестейский, 136
457.3 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
99,85
Экономия при брони: -6,32 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Софиевская Борщаговка, ул. Мира, 40
457.8 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
96,98
Экономия при брони: -5,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, просп. Берестейский, 87
458.6 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
96,49
Экономия при брони: -4,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Салютная, 2
460.2 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
100,40
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
463.0 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
99,30
Экономия при брони: -2,90 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 57 мин
Киев, ул. Максимовича Михаила, 32-Б
463.9 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
66,44
Экономия при брони: -1,99 грн