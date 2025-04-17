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Дифлюзол
®
капсулы 50/100 мг
(Difluzolum
capsules 50/100 mg
)
Дифлюзол
®
капсулы 50/100 мг
(Difluzolum
capsules 50/100 mg
)
Чернигов
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
100,21
Экономия при брони:
-6,68 грн
93,53
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
71,13
Экономия при брони:
-4,46 грн
66,67
грн
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Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
97,89
Экономия при брони:
-6,14 грн
91,75
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
119.7 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
92,00
Экономия при брони:
-13,98 грн
78,02
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Каштановая, 5-В
121.3 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
105,33
Экономия при брони:
-4,83 грн
100,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 30-А
121.7 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
98,75
Экономия при брони:
-5,22 грн
93,53
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
122.5 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
97,23
Экономия при брони:
-5,68 грн
91,55
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
123.6 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
99,30
Экономия при брони:
-2,50 грн
96,80
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 8
126.0 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
92,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
126.9 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
105,06
Экономия при брони:
-4,56 грн
100,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
127.6 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
104,69
Экономия при брони:
-4,19 грн
100,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
127.7 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
95,92
Экономия при брони:
-4,36 грн
91,56
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Тростянецкая, 47
127.8 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
71,16
Экономия при брони:
-4,49 грн
66,67
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 152-А
128.0 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
97,78
Экономия при брони:
-6,23 грн
91,55
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
128.2 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
96,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 9
128.2 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
100,40
Экономия при брони:
-3,60 грн
96,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
128.6 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
66,80
грн
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Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
99,40
Экономия при брони:
-2,60 грн
96,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
128.7 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
99,30
Экономия при брони:
-2,50 грн
96,80
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
61,00
Экономия при брони:
-1,22 грн
59,78
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
128.7 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
63,38
Экономия при брони:
-9,63 грн
53,75
грн
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Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
76,54
Экономия при брони:
-11,63 грн
64,91
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
129.0 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
76,54
Экономия при брони:
-11,63 грн
64,91
грн
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