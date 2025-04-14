Киев
Дифлюзол® капсулы 50/100 мг (Difluzolum capsules 50/100 mg)

Дифлюзол® капсулы 50/100 мг (Difluzolum capsules 50/100 mg)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 3 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Канатная, 78
4.8 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
63,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 57
5.0 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
71,28
Экономия при брони: -4,61 грн
66,67 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
59,30 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 53 мин
Одесса, ул. Глодан Семьи, 10/1
9.6 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
86,40 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Круглосуточно
Одесса, просп. Свободы, 88
15.1 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
75,80 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 18:30
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
111.7 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
94,94
Экономия при брони: -3,39 грн
91,55 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 65
112.2 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
92,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
114.8 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
98,13
Экономия при брони: -6,69 грн
91,44 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 19:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
253.9 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
92,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
254.8 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
99,58
Экономия при брони: -6,05 грн
93,53 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
264.9 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
69,27
Экономия при брони: -2,60 грн
66,67 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 53 мин
Черкассы, ул. Надпольная, 340
342.8 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
60,36 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
351.8 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
95,96
Экономия при брони: -4,40 грн
91,56 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
366.2 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
60,36 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
374.5 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
60,36 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Паникахи, 36-К
389.3 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
99,40
Экономия при брони: -2,10 грн
97,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
389.9 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
98,13
Экономия при брони: -6,57 грн
91,56 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Каменец-Подольский, шоссе Нигинское, 41/1
394.5 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
66,43
Экономия при брони: -1,99 грн
64,44 грн
Не болей
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
396.8 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
97,06
Экономия при брони: -3,53 грн
93,53 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
399.2 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
99,30
Экономия при брони: -2,00 грн
97,30 грн
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