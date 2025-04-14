Дифлюзол® капсулы 50/100 мг (Difluzolum capsules 50/100 mg)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Канатная, 78
4.8 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 57
5.0 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
71,28
Экономия при брони: -4,61 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 53 мин
Одесса, ул. Глодан Семьи, 10/1
9.6 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Свободы, 88
15.1 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
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Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
94,94
Экономия при брони: -3,39 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
112.2 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
114.8 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
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Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
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Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
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Экономия при брони: -6,05 грн
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Открывается через 53 мин
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Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
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Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
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Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
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Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
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Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
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Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
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Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
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Экономия при брони: -2,00 грн