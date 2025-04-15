Дифлюзол® капсулы 50/100 мг (Difluzolum capsules 50/100 mg)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
В городах рядом
Подорожник
Днепр, ул. Паникахи, 36-К
61.0 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
99,40
Экономия при брони: -1,10 грн
Не болей
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
62.9 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
97,29
Экономия при брони: -3,76 грн
Аптека копейка
Днепр, ул. Независимости, 27
65.5 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
97,66
Экономия при брони: -6,10 грн
Подорожник
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
73.5 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
99,30
Экономия при брони: -1,00 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Терновка, ул. Пушкина, 2
100.3 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
70,33
Экономия при брони: -3,66 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
129.6 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
69,43
Экономия при брони: -2,76 грн
Аптека низких цен
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
186.6 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
95,05
Экономия при брони: -3,49 грн
Подорожник
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
195.8 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
196.3 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
99,63
Экономия при брони: -6,20 грн
Аптека низких цен
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 29
197.8 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
97,20
Экономия при брони: -3,77 грн
Аптека бам
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
227.1 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
228.3 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
99,79
Экономия при брони: -6,26 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
256.4 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
95,38
Экономия при брони: -3,94 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
259.2 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 53 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
259.7 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
97,62
Экономия при брони: -6,07 грн
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
286.4 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 7/1
340.7 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
95,65
Экономия при брони: -4,09 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 23 мин
Одесса, ул. Канатная, 78
368.0 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум