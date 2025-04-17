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Дифлюзол
®
капсулы 50/100 мг
(Difluzolum
capsules 50/100 mg
)
Дифлюзол
®
капсулы 50/100 мг
(Difluzolum
capsules 50/100 mg
)
Винница
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 55-А
114.6 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
94,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Корнин, ул. Соборная, 27
121.3 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
100,40
Экономия при брони:
-2,10 грн
98,30
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, шоссе Нигинское, 41/1
152.5 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
66,43
Экономия при брони:
-1,99 грн
64,44
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белогородка, ул. Владимирская, 35
179.2 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
67,60
Экономия при брони:
-0,40 грн
67,20
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Стоянка, ул. Киевская, 10
183.2 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
67,14
Экономия при брони:
-2,01 грн
65,13
грн
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Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Софиевская Борщаговка, ул. Мира, 40
187.1 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
96,54
Экономия при брони:
-5,00 грн
91,54
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ирпень, ул. Центральная, 27
190.0 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
71,12
Экономия при брони:
-4,45 грн
66,67
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, просп. Берестейский, 136
190.7 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
100,50
Экономия при брони:
-6,97 грн
93,53
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 32-Б
191.1 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
66,44
Экономия при брони:
-1,99 грн
64,45
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 87
191.6 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
95,72
Экономия при брони:
-4,16 грн
91,56
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Голосеевский, 108/1
192.3 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
67,10
Экономия при брони:
-0,20 грн
66,90
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Салютная, 2
193.8 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
100,40
Экономия при брони:
-4,00 грн
96,40
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 26-А
195.6 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
96,40
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
195.8 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
99,30
Экономия при брони:
-2,90 грн
96,40
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
196.1 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
104,52
Экономия при брони:
-4,02 грн
100,50
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
197.1 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
104,87
Экономия при брони:
-15,94 грн
88,93
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
197.4 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
76,54
Экономия при брони:
-11,63 грн
64,91
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
197.4 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
104,50
Экономия при брони:
-4,00 грн
100,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
197.5 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
67,10
Экономия при брони:
-0,20 грн
66,90
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
197.6 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
104,52
Экономия при брони:
-4,02 грн
100,50
грн
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