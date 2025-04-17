Киев
Дифлюзол® капсулы 50/100 мг (Difluzolum capsules 50/100 mg)

Дифлюзол® капсулы 50/100 мг (Difluzolum capsules 50/100 mg)

Винница (адрес не указан)
Искать на карте
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 55-А
114.6 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
94,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Корнин, ул. Соборная, 27
121.3 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
100,40
Экономия при брони: -2,10 грн
98,30 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, шоссе Нигинское, 41/1
152.5 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
66,43
Экономия при брони: -1,99 грн
64,44 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белогородка, ул. Владимирская, 35
179.2 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
67,60
Экономия при брони: -0,40 грн
67,20 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Стоянка, ул. Киевская, 10
183.2 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
67,14
Экономия при брони: -2,01 грн
65,13 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Софиевская Борщаговка, ул. Мира, 40
187.1 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
96,54
Экономия при брони: -5,00 грн
91,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ирпень, ул. Центральная, 27
190.0 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
71,12
Экономия при брони: -4,45 грн
66,67 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, просп. Берестейский, 136
190.7 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
100,50
Экономия при брони: -6,97 грн
93,53 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 32-Б
191.1 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
66,44
Экономия при брони: -1,99 грн
64,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 87
191.6 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
95,72
Экономия при брони: -4,16 грн
91,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Голосеевский, 108/1
192.3 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
67,10
Экономия при брони: -0,20 грн
66,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Салютная, 2
193.8 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
100,40
Экономия при брони: -4,00 грн
96,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 26-А
195.6 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
96,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
195.8 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
99,30
Экономия при брони: -2,90 грн
96,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
196.1 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
104,52
Экономия при брони: -4,02 грн
100,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
197.1 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
104,87
Экономия при брони: -15,94 грн
88,93 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
197.4 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
76,54
Экономия при брони: -11,63 грн
64,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
197.4 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
104,50
Экономия при брони: -4,00 грн
100,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
197.5 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
67,10
Экономия при брони: -0,20 грн
66,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
197.6 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
104,52
Экономия при брони: -4,02 грн
100,50 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное