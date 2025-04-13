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Дифлюзол
®
капсулы 50/100 мг
(Difluzolum
capsules 50/100 mg
)
Дифлюзол
®
капсулы 50/100 мг
(Difluzolum
capsules 50/100 mg
)
Харьков
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Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
128.8 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
91,20
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 29
130.2 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
97,10
Экономия при брони:
-3,67 грн
93,43
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
132.8 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
99,12
Экономия при брони:
-5,69 грн
93,43
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 7/1
143.5 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
97,23
Экономия при брони:
-5,67 грн
91,56
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Терновка, ул. Пушкина, 2
163.6 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
70,94
Экономия при брони:
-4,27 грн
66,67
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
185.2 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
99,30
Экономия при брони:
-2,00 грн
97,30
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
193.0 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
97,06
Экономия при брони:
-3,53 грн
93,53
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
195.6 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
98,13
Экономия при брони:
-6,57 грн
91,56
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
60,37
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паникахи, 36-К
198.5 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
99,40
Экономия при брони:
-2,10 грн
97,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
228.8 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
95,96
Экономия при брони:
-4,40 грн
91,56
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
249.3 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
60,37
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
304.6 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
69,27
Экономия при брони:
-2,60 грн
66,67
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
306.2 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
60,37
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
332.8 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
99,58
Экономия при брони:
-6,05 грн
93,53
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
332.9 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
92,00
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
400.6 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
69,00
Экономия при брони:
-2,07 грн
66,93
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Тростянецкая, 47
400.7 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
69,60
Экономия при брони:
-2,93 грн
66,67
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 152-А
400.7 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
95,47
Экономия при брони:
-3,92 грн
91,55
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
401.1 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
96,98
Экономия при брони:
-5,42 грн
91,56
грн
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