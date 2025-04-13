Дифлюзол® капсулы 50/100 мг (Difluzolum capsules 50/100 mg)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеках в Киев
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
99,40
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
76,54
Экономия при брони: -11,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
106,68
Экономия при брони: -6,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
105,93
Экономия при брони: -5,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
95,27
Экономия при брони: -3,53 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
63,38
Экономия при брони: -9,63 грн
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
76,54
Экономия при брони: -11,63 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
106,26
Экономия при брони: -5,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 26-А
3.9 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Фармация
Закрыто
Открывается через 1 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
4.0 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
104,87
Экономия при брони: -15,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.1 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
105,34
Экономия при брони: -4,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
5.2 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
99,30
Экономия при брони: -4,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
6.0 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
99,30
Экономия при брони: -4,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Тычины Павла, 9
6.2 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
100,40
Экономия при брони: -4,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
6.3 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
7.0 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
98,22
Экономия при брони: -6,67 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Каштановая, 5-В
7.0 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
105,23
Экономия при брони: -4,73 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 8
7.1 км
Дифлюзол® капсулы 100 мг блистер №7
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Голосеевский, 108/1
7.3 км
Дифлюзол® капсулы 50 мг блистер №7
Корпорация Артериум
67,10
Экономия при брони: -0,20 грн