Амброксол-Здоровье (Ambroxol-Zdorovye) (166148) - инструкция по применению ATC-классификация
Амброксол-Здоровье инструкция по применению
Фармакологические свойства
амброксол (транс-4-[(2-амино-3,5-дибромбензил)амино]циклогексанола гидрохлорид) проявляет выраженное муколитическое и секретомоторное действие. Стимулирует серозные клетки желез слизистой оболочки бронхов, благодаря чему изменяется нарушенное соотношение серозного и слизистого компонентов мокроты. Одновременно активируются гидролизирующие ферменты и усиливается высвобождение лизосом из клеток Кларка, за счет чего снижается вязкость мокроты. Амброксол усиливает движение ресничек мерцательного эпителия бронхов, увеличивая мукоцилиарный клиренс. Препарат также стимулирует образование сурфактанта.
После приема препарата внутрь амброксол быстро и практически полностью всасывается из пищеварительного тракта. Амброксол подвергается эффекту первичного прохождения через печень, биодоступность составляет 70–80%. Максимальная концентрация в сыворотке крови достигается через 2 ч после приема внутрь. Связывание с белками плазмы крови составляет приблизительно 84%. Амброксол проникает через ГЭБ и плацентарный барьер, выделяется с грудным молоком. Метаболизируется с образованием фармакологически неактивных метаболитов, которые выводятся с мочой (приблизительно 90%). Период полувыведения — 7–12 ч.
Показания Амброксол-Здоровье
острые и хронические заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся выделением вязкой мокроты — бронхит, БА, бронхоэктатическая болезнь, пневмония.
Применение Амброксол-Здоровье
внутрь после еды. В первые 2–3 сут взрослым назначают по 10 мл (2 чайные ложки) 3 раза в сутки, затем по 5 мл (1 чайная ложка) сиропа 3 раза в сутки. Детям в возрасте от 2 до 6 лет — по 2,5 мл (1/2 чайной ложки) 3 раза в сутки; старше 6 лет — по 5 мл (1 чайная ложка) 2–3 раза в сутки. Курс лечения в зависимости от тяжести заболевания составляет 4–14 дней .
Противопоказания
I триместр беременности, период кормления грудью, возраст до 2 лет (препарат содержит спирт), пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
аллергические реакции (кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек), при продолжительном применении в высоких дозах — боль в эпигастральной области, тошнота, рвота.
Особые указания
препарат не содержит сахара и может применяться больными сахарным диабетом.
Взаимодействия
усиливает эффект ампициллина и амоксициллина за счет повышения их концентрации в ткани легких. Терапевтически целесообразна комбинация Амброксола-Здоровье с теофиллином, возможно его совместное применение с антибиотиками, сердечными гликозидами, диуретиками.
Передозировка
могут возникать боль в эпигастральной области, тошнота, рвота. Лечение симптоматическое.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре 15–25 °С.