амброксол (транс-4-[(2-амино-3,5-дибромбензил)амино]циклогексанола гидрохлорид) проявляет выраженное муколитическое и секретомоторное действие. Стимулирует серозные клетки желез слизистой оболочки бронхов, благодаря чему изменяется нарушенное соотношение серозного и слизистого компонентов мокроты. Одновременно активируются гидролизирующие ферменты и усиливается высвобождение лизосом из клеток Кларка, за счет чего снижается вязкость мокроты. Амброксол усиливает движение ресничек мерцательного эпителия бронхов, увеличивая мукоцилиарный клиренс. Препарат также стимулирует образование сурфактанта.

После приема препарата внутрь амброксол быстро и практически полностью всасывается из пищеварительного тракта. Амброксол подвергается эффекту первичного прохождения через печень, биодоступность составляет 70–80%. Максимальная концентрация в сыворотке крови достигается через 2 ч после приема внутрь. Связывание с белками плазмы крови составляет приблизительно 84%. Амброксол проникает через ГЭБ и плацентарный барьер, выделяется с грудным молоком. Метаболизируется с образованием фармакологически неактивных метаболитов, которые выводятся с мочой (приблизительно 90%). Период полувыведения — 7–12 ч.