Амброксол-Здоровье (Ambroxol-Zdorovye)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Львов
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
98,80
Экономия при брони: -3,38 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
102,47
Экономия при брони: -4,96 грн
Пульс
Львов, ул. Стрыйская, 113-Д
5.9 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
63.5 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
101,29
Экономия при брони: -6,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Шептицкий, ул. Сокальская, 5/1
63.9 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
94,90
Экономия при брони: -3,36 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Шептицкий, ул. Шептицкого, 1
64.4 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
93,08
Экономия при брони: -4,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Стрый, ул. Корчака, 1/3
65.4 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
95,52
Экономия при брони: -3,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 1/3
92.5 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
69,60
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Турка, пл. Рынок, 20
104.1 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
98,27
Экономия при брони: -6,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Тернополь, ул. Торговица, 7
118.2 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
95,06
Экономия при брони: -5,61 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
121.1 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
104,42
Экономия при брони: -8,42 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 200
225.2 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 70
441.2 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Буча, ул. Героев Майдана, 12
448.0 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
87,92
Экономия при брони: -3,34 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Гостомель, ул. Остромирская, 35
448.6 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Тираспольская, 58
461.1 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека24
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Нежинская, 16
462.1 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Межигорская, 56
467.4 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
99,81
Экономия при брони: -6,38 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
467.7 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
109,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
468.0 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье