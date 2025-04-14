Амброксол-Здоровье (Ambroxol-Zdorovye)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеках в Одесса
Аптека24
Одесса, ул. Итальянская, 83
4.4 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Аптека акс социальная
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 96
94.1 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
108.8 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
77,08
Экономия при брони: -4,44 грн
Аптека акс социальная
Бессарабське, ул. Центральная, 61-З
122.7 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Южноукраинск, просп. Независимости, 11
153.4 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
95,64
Экономия при брони: -4,10 грн
Аптека нежных цен
Кривой Рог, ул. Старовокзальная, 26-А
254.1 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
92,47
Экономия при брони: -3,91 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
255.5 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
96,42
Экономия при брони: -4,88 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
62,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
264.8 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
98,44
Экономия при брони: -6,90 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
264.9 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
98,33
Экономия при брони: -6,79 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
264.9 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
95,12
Экономия при брони: -3,58 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
265.4 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
96,24
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
265.9 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
96,38
Экономия при брони: -4,84 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Ж
269.7 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
97,03
Экономия при брони: -5,49 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
269.8 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
97,41
Экономия при брони: -5,87 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 41-А
270.2 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
98,25
Экономия при брони: -6,71 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
272.2 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
97,42
Экономия при брони: -5,88 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Доватора, 2
286.2 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
95,50
Экономия при брони: -3,96 грн
Аптека шар@
Никополь, просп. Трубников, 40
304.0 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
87,16
Экономия при брони: -3,68 грн