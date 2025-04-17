Киев
Амброксол-Здоровье (Ambroxol-Zdorovye)

Амброксол-Здоровье (Ambroxol-Zdorovye)

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В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 70
135.2 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
66,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Буча, ул. Героев Майдана, 12
191.2 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
88,45
Экономия при брони: -3,87 грн
84,58 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Нежинская, 16
192.9 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
65,30 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Гостомель, ул. Остромирская, 35
193.4 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
90,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Тираспольская, 58
195.1 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
66,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
197.6 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
51,92 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
198.1 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
105,99 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
198.3 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
53,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Межигорская, 56
199.2 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
98,35
Экономия при брони: -4,92 грн
93,43 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
200.5 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
57,38
Экономия при брони: -0,38 грн
57,00 грн
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,00
Экономия при брони: -12,00 грн
102,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Срибнокильская, 3-Д
200.6 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
104,40
Экономия при брони: -5,60 грн
98,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
202.7 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,00
Экономия при брони: -11,00 грн
103,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
203.1 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
69,50
Экономия при брони: -14,89 грн
54,61 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
203.5 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
114,00
Экономия при брони: -11,00 грн
103,00 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Закревского Николая, 75/2
208.8 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
65,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
209.3 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
53,15 грн
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
104,42
Экономия при брони: -8,42 грн
96,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Тернополь, ул. Торговица, 7
212.5 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
93,30
Экономия при брони: -3,85 грн
89,45 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 200
215.6 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
65,30 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
218.0 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
108,00
Экономия при брони: -5,00 грн
103,00 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Березань, ул. Шевченкив шлях, 139
244.6 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
26,30 грн
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