Амброксол-Здоровье (Ambroxol-Zdorovye)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 37 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
100,01
Экономия при брони: -6,58 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Нежинская, 16
6.3 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
108,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
8.2 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
108,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Тираспольская, 58
8.4 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
57,38
Экономия при брони: -0,38 грн
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
106,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Срибнокильская, 3-Д
9.5 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
104,40
Экономия при брони: -1,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
9.6 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
69,50
Экономия при брони: -14,89 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
57,41
Экономия при брони: -0,41 грн
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
108,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Закревского Николая, 75/2
10.4 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
10.8 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
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Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
20.8 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
101,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Буча, ул. Героев Майдана, 12
24.6 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
90,34
Экономия при брони: -5,76 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Гостомель, ул. Остромирская, 35
25.8 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Березань, ул. Шевченкив шлях, 139
68.7 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 70
78.4 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Яготин, ул. Независимости, 130-А
90.0 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье