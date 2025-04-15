Амброксол-Здоровье (Ambroxol-Zdorovye)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
62,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
104,42
Экономия при брони: -8,42 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
59,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
57,38
Экономия при брони: -1,38 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
57,38
Экономия при брони: -1,38 грн
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
104,42
Экономия при брони: -8,42 грн
Аптека24
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
8.4 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
57,38
Экономия при брони: -1,38 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
103,00
Экономия при брони: -7,00 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Марганец, ул. Бульварная, 27
45.1 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
85,68
Экономия при брони: -4,19 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 28 мин
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
66.0 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
94,74
Экономия при брони: -6,28 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 28 мин
Никополь, ул. Электрометаллургов, 46/1
66.2 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
84,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Никополь, ул. Электрометаллургов, 28
66.3 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
88,35
Экономия при брони: -5,86 грн
Аптека шар@
Никополь, просп. Трубников, 40
67.4 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
89,35
Экономия при брони: -5,87 грн
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
70.2 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
62,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
102,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Доватора, 2
122.0 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
95,17
Экономия при брони: -3,63 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 41-А
126.1 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
95,42
Экономия при брони: -3,88 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
126.7 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
96,44
Экономия при брони: -4,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Ж
126.9 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
95,04
Экономия при брони: -3,50 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
128.2 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
96,05
Экономия при брони: -4,51 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
129.6 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
95,34
Экономия при брони: -3,80 грн