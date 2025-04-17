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Амброксол-Здоровье (Ambroxol-Zdorovye)
Амброксол-Здоровье (Ambroxol-Zdorovye)
Чернигов
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Открыто
Закроется в 20:00
Корюковка, ул. Шевченко Тараса, 71
73.6 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
94,30
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
96,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
116.1 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
96,00
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Закревского Николая, 75/2
118.4 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
65,50
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
103,00
Экономия при брони:
-7,00 грн
96,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
103,00
Экономия при брони:
-7,00 грн
96,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56
126.4 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
99,43
Экономия при брони:
-6,00 грн
93,43
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Гостомель, ул. Остромирская, 35
126.9 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
90,00
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
127.8 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
69,50
Экономия при брони:
-14,89 грн
54,61
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
53,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Тираспольская, 58
128.6 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
66,20
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
129.1 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
51,92
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Буча, ул. Героев Майдана, 12
129.2 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
90,61
Экономия при брони:
-6,03 грн
84,58
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
129.4 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
105,99
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
57,38
Экономия при брони:
-0,38 грн
57,00
грн
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Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
105,00
Экономия при брони:
-9,00 грн
96,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Срибнокильская, 3-Д
130.4 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
104,40
Экономия при брони:
-5,60 грн
98,80
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нежинская, 16
132.0 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
65,30
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 21:00
Березань, ул. Шевченкив шлях, 139
132.3 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
26,30
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 21:00
Яготин, ул. Независимости, 130-А
139.5 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
43,30
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 21:00
Яготин, ул. Независимости, 58
140.7 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
43,30
грн
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