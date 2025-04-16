Амброксол-Здоровье (Ambroxol-Zdorovye)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Николаев
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
77,05
Экономия при брони: -4,41 грн
Аптека
Николаев, ул. 3-я Слободская, 49/1
4.2 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
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Аптека24
Одесса, ул. Итальянская, 83
107.8 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека нежных цен
Кривой Рог, ул. Старовокзальная, 26-А
147.6 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
94,42
Экономия при брони: -5,86 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
149.1 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
62,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
149.2 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
97,03
Экономия при брони: -5,49 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
158.4 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
95,75
Экономия при брони: -4,21 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
158.4 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
95,35
Экономия при брони: -3,81 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
158.5 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
97,62
Экономия при брони: -6,08 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
159.1 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
97,05
Экономия при брони: -5,51 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
159.4 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
96,23
Экономия при брони: -4,69 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Ж
163.4 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
96,40
Экономия при брони: -4,86 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
163.5 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
95,36
Экономия при брони: -3,82 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 41-А
163.8 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
95,56
Экономия при брони: -4,02 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
177.1 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Доватора, 2
180.9 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
95,77
Экономия при брони: -4,23 грн
Аптека шар@
Никополь, просп. Трубников, 40
193.6 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
86,92
Экономия при брони: -3,44 грн
Аптека низких цен
Никополь, ул. Электрометаллургов, 28
195.0 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
86,95
Экономия при брони: -4,46 грн
Аптека копейка
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
195.1 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
91,94
Экономия при брони: -3,48 грн
Аптека шар@
Никополь, ул. Электрометаллургов, 46/1
195.1 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
84,81
Экономия при брони: -5,31 грн
Аптека акс социальная
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 96
204.4 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье