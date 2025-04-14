Амброксол-Здоровье (Ambroxol-Zdorovye)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Днепр
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
62,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
98,00
Экономия при брони: -8,00 грн
В городах рядом
Народная аптека
Открыто
Закроется через 10 мин
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
57,38
Экономия при брони: -1,38 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
62,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
104,42
Экономия при брони: -8,42 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
72.4 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
59,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
57,38
Экономия при брони: -1,38 грн
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
104,42
Экономия при брони: -8,42 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
77.8 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
77.8 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
57,38
Экономия при брони: -1,38 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
78.1 км
Амброксол-Здоровье сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
103,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Бульварная, 27
94.4 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
87,09
Экономия при брони: -5,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
106.9 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
94,08
Экономия при брони: -5,62 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Доватора, 2
107.3 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
97,48
Экономия при брони: -5,94 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 40
108.0 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
88,95
Экономия при брони: -5,47 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 46/1
108.1 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
84,33
Экономия при брони: -4,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 28
108.6 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
88,63
Экономия при брони: -6,14 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 41-А
120.5 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
96,17
Экономия при брони: -4,63 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
121.0 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
97,85
Экономия при брони: -6,31 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 10 мин
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Ж
121.1 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
95,45
Экономия при брони: -3,91 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
124.4 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
95,48
Экономия при брони: -3,94 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
125.3 км
Амброксол-Здоровье раствор для ингаляций и перорального применения 15 мг/2 мл флакон с пробкой-капельницей 100 мл №1
Корпорация Здоровье
94,78
Экономия при брони: -3,24 грн