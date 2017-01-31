Грипекс (Gripex) (166102) - инструкция по применению ATC-классификация
Грипекс инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакологический эффект препарата обусловлен действием всех его компонентов.
парацетамол действует как обезболивающее и жаропонижающее средство. Анальгезирующее и жаропонижающее действие парацетамола связано с влиянием препарата на центр терморегуляции в гипоталамусе и способность ингибировать синтез простагландинов.
Парацетамол быстро всасывается в пищеварительном тракте, связывается с белками плазмы крови. T½ составляет 1–4 ч. Метаболизируется в печени с образованием глюкуронида и сульфата парацетамола. Выделяется почками главным образом в виде продуктов конъюгации, менее 5% выводится в неизмененном виде.
Фенилэфрина гидрохлорид стимулирует постсинаптические α-адренорецепторы. Он сужает сосуды легких и повышает давление в легочной артерии. Как вазоконстриктор оказывает антиконгестивное действие: уменьшает отек и гиперемию слизистой оболочки носа, выраженность экссудативных проявлений, восстанавливает свободное дыхание.
Фенилэфрина гидрохлорид имеет низкую биодоступность вследствие неравномерной абсорбции и влияния МАО в ЖКТ и печени при первом прохождении. Выделяется почками в виде метаболитов. Подкисление мочи ускоряет выведение из организма.
Кофеин — центральный стимулятор нервной системы. Стимулирует дыхательный центр, который увеличивает скорость и глубину насыщения легких кислородом, повышает тонус скелетных мышц, снижает порог гиперкапнии. Для получения такой же реакции от анальгезирующего средства без кофеина необходима его доза, примерно на 40% выше, чем одна доза в сочетании с кофеином. Таким образом, кофеин применяют как адъювант парацетамола.
Кофеин, который входит в состав Грипекс Старт, Грипекс Актив и Грипекс Актив Макс, и его водорастворимые соли быстро всасываются в кишечнике (в том числе в толстом). T½ составляет около 5 ч, у некоторых лиц — до 10 ч. Основная часть деметилируется и окисляется. Около 10% выделяется почками в неизмененном виде.
Хлорфенирамина малеат, который входит в состав Грипекс Актив, Грипекс Актив Макс, является блокатором Н1-гистаминовых рецепторов, что подавляет реакцию гладких мыщц на гистамин. Он обладает противоаллергическим действием, уменьшает слезотечение, зуд в носу.
Хлорфенирамина малеат — компонент, который уменьшает выраженность характерных эффектов гистамина, что особенно важно для предотвращения и облегчения многих аллергических симптомов. Он сравнительно медленно всасывается в пищеварительном тракте, Cmax в плазме крови достигается через 2,5–6 ч после перорального приема. Биодоступность низкая и составляет от 25–50% принятой дозы. Хлорфенирамина малеат метаболизируется при первом прохождении через печень. Вещество в значительной степени метаболизируется в печени с образованием метаболитов дезметил- и дидезметилхлорфенирамина. Около 70% его связывается в плазме с белками крови. Хлорфенирамина малеат распределяется во всех органах и тканях, проходит через ГЭБ. Компонент в неизмененном виде и его метаболиты выводятся преимущественно с мочой, выведение зависит от рН мочи и степени выделения; только следы выявлены в кале. Продолжительность действия составляет 4–6 ч.
Аскорбиновая кислота, которая входит в состав Грипекс Хотактив, Грипекс Хотактив Макс, является жизненно необходимым витамином, который добавляют в состав препарата для компенсации расхода витамина С, который может возникнуть в начале развития вирусной инфекции.
Аскорбиновая кислота активно участвует в окислительно-восстановительных реакциях организма. Она стимулирует тканевое дыхание, окислительное фосфорилирование в печени, активирует протеолитические и микросомальные ферменты, способствует переходу фолиевой кислоты в фолиниевую. Аскорбиновая кислота требцется для синтеза стероидных гормонов и проколлагена. Она регулирует проницаемость стенки сосудов, свертываемость крови, способствует процессам регенерации, а также образованию опорных тканей. Аскорбиновая кислота способствует активации иммунной системы, обеспечивает повышенную потребность в витамине С при гриппе и простудных заболеваниях, усиливает защитные механизмы организма.
Декстрометорфана гидробромид, который входит в состав Грипекс Актив Макс, является средством против кашля центрального действия. Он подавляет кашлевой центр, непосредственно действуя на него и повышая порог кашлевого центра относительно раздражающих агентов. Фармакокинетика комбинированного препарата зависит от фармакокинетики действующих веществ, входящих в его состав.
Декстрометорфана гидробромид быстро всасывается из пищеварительном тракте. Метаболизируется в печени и выводится с мочой в неизмененном виде и в виде деметилированных метаболитов, включая декстрорфан, который подавляет кашель. Т½ декстрометорфана гидробромида составляет 4 ч.
Показания Грипекс
Грипекс Актив, Грипекс Актив Макс. Симптоматическое лечение при проявлениях гриппа и ОРВИ (гипертермии, головной боли, насморка) у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет.
Грипекс Хотактив, Грипекс Хотактив Макс. Симптоматическое лечение при ОРВИ и гриппе (головная боль, боль в мышцах и суставах, лихорадка, слезотечение, ринит, заложенность носа).
Применение Грипекс
взрослые и дети в возрасте от 12 лет и старше:
Грипекс Актив, Грипекс Актив Макс. Препарат предназначен для перорального приема.
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — 1 таблетка до 4 раз в сутки. Интервал между приемами составляет не менее 4 ч. Продолжительность лечения определяет врач. Максимальный период применения без консультации врача — 3 дня. Не превышать рекомендуемую дозу. Не принимать одновременно с другими лекарственными средствами, содержащими парацетамол.
Грипекс Хотактив, Грипекс Хотактив Макс. Высыпать содержимое 1 пакетика в чашку и залить горячей водой. Перемешивать до полного растворения. Принимать в теплом виде.
Разовая доза парацетамола составляет 10–15 мг/кг массы тела, максимальная суточная доза — 60 мг/кг. Не следует принимать более 4 доз в течение 24 ч.
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 1 пакетику. При необходимости дозу можно повторять через каждые 4–6 ч. Не принимать более 4 пакетиков в сутки.
Интервал между приемами составляет не менее 4 ч.
Курс лечения должен быть не более 3–5 дней. Продолжительность лечения определяет врач. Максимальный период применения для детей без консультации врача — 3 дня.
Не превышать рекомендуемую дозу.
Не принимать одновременно с другими лекарственными средствами, содержащими парацетамол.
Противопоказания
Грипекс Актив и Грипекс Актив Макс. Препарат противопоказан пациентам с повышенной чувствительностью к любому его компоненту.
Алкоголизм, гиперплазия предстательной железы, тяжелые формы атеросклероза, АГ, острый панкреатит и гепатит, тромбоз периферических артерий, декомпенсированная сердечная недостаточность, тяжелые формы ИБС, нарушения проводимости сердца, желудочковая тахикардия, глаукома, выраженные нарушения функции почек и печени, БА, хронические обструктивные заболевания легких, феохромоцитома, гипертиреоз, недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, заболевания крови, выраженная лейкопения, анемия, врожденная гипербилирубинемия, синдром Дубина — Джонсона, сахарный диабет, повышенное внутриглазное давление. Склонность к спазму сосудов, затрудненное мочеиспускание, обструкция шейки мочевого пузыря. Стенозирующая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, пилородуоденальная обструкция; эпилепсия, повышенная возбудимость, нарушение сна, эмфизема, острый инфаркт миокарда. Возраст 60 лет. Одновременное применение с трициклическими антидепрессантами, блокаторами β-адренорецепторов. Не применять сочетанно с ингибиторами МАО и в течение 2 нед после отмены ингибиторов МАО.
Грипекс Хотактив, Грипекс Хотактив Макс. Гиперчувствительность к любому из компонентов препарата, врожденная гипербилирубинемия, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, тяжелые нарушения функции печени или почек, острый гепатит, тяжелая АГ, тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, включая нарушение проводимости, выраженный атеросклероз, тяжелую форму ИБС, состояния повышенного возбуждения, нарушения сна, эпилепсия, заболевания крови, синдром Жильбера, лейкопения, анемия, тромбоз, тромбофлебит, гипертиреоз, тяжелые формы сахарного диабета, острый панкреатит, алкоголизм, глаукома, гипертрофия предстательной железы с затрудненным мочеиспусканием, сочетанное применение с ингибиторами МАО и в течение 2 нед после отмены ингибиторов МАО, противопоказано пациентам, принимающим трициклические антидепрессанты, блокаторы β-адренорецепторов или другие антигипертензивные лекарственные средства, препараты, подавляющие или повышающие аппетит, и амфетаминоподобные психостимуляторы, фенилкетонурия. Возраст до 12 лет.
Побочные эффекты
в большинстве случаев препарат переносится хорошо. Побочные действия, обусловленные активными компонентами препарата, отмечали редко, как правило, вследствие длительного применения препарата в высоких дозах.
Парацетамол.
Со стороны пищеварительного тракта: редко — тошнота, рвота, снижение аппетита, запор, диарея или метеоризм, дискомфорт в эпигастрии. При длительном применении препарата в высоких дозах — боль в эпигастральной области, гепатотоксическое действие; гепатонекроз (при применении в высоких дозах).
Со стороны системы крови и лимфатической системы: очень редко — гемолитическая анемия, синяки или кровотечения, метгемоглобинемия (цианоз, одышка, боль в сердце), тромбоцитопения в единичных случаях — апластическая анемия, панцитопения, сульфгемоглобинемия, нейтропения, агранулоцитоз, лейкопения.
Со стороны дыхательной системы: бронхоспазм у пациентов, чувствительных к ацетилсалициловой кислоте и другим НПВП.
Со стороны мочевыделительной системы: почечная колика, асептическая пиурия, интерстициальный гломерулонефрит, очень редко — нефротоксическое действие, папиллярный некроз, нарушение мочеиспускания, дизурия.
Со стороны иммунной системы: анафилаксия, реакции гиперчувствительности, включая кожный зуд, сыпь на коже и слизистой оболочке (обычно генерализованная сыпь, эритематозная, крапивница), ангионевротический отек, мультиформная экссудативная эритема (в том числе синдром Стивенса — Джонсона), токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла).
Со стороны гепатобилиарной системы: нарушение функции печени, повышение активности печеночных ферментов, как правило, без развития желтухи.
Другие: в единичных случаях — гипогликемия, вплоть до гипогликемической комы, общая слабость, усиленное потоотделение, нарушение зрения, сухость глаз. Повышение клиренса креатинина, увеличение экскреции натрия и кальция, заложенность носа, возможно ложное повышение мочевой кислоты в крови, что определяется методом Bittner; незначительное повышение 5-гидроксииндолуксусной кислоты, ванилилмигдалевой кислоты и катехоламинов в моче.
Кофеин.
Со стороны ЦНС: редко — головная боль, чувство страха, общая слабость, головокружение в единичных случаях — психомоторное возбуждение и нарушение ориентации, бессонница, беспокойство, раздражительность или нервозность, тремор, спутанность сознания, депрессивные состояния, ощущение покалывания и тяжести в конечностях, шум в ушах, эпилептические припадки, кома, тревога, галлюцинации, дискинезия.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: в единичных случаях — сердцебиение, тахикардия, аритмия, повышение АД (особенно у пациентов с АГ).
Со стороны пищеварительного тракта: редко — тошнота, рвота, обострение пептической язвы.
Фенилэфрина гидрохлорид.
Со стороны нервной системы: редко — головная боль, бессонница, головокружение, спутанность сознания.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: в единичных случаях — тахикардия, рефлекторная брадикардия, одышка, боль в сердце, повышение АД (особенно у пациентов с АГ), аритмия.
Хлорфенирамина малеат.
Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота, эпигастральной боль, сухость во рту или горле.
Со стороны органа зрения: очень редко — мидриаз, нарушение аккомодации, повышение внутриглазного давления.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: в единичных случаях — тахикардия.
Со стороны ЦНС: редко — сонливость, головная боль, тремор.
Со стороны мочевыделительной системы: очень редко — задержка мочи и странгурия (затрудненное мочеиспускание).
Вспомогательное вещество краситель «желтый закат» FCF (Е110) может вызвать аллергические реакции.
Особые указания
Грипекс Актив и Грипекс Актив Макс. Перед назначением препарата необходимо убедиться, что основная причина кашля определена и снижение интенсивности кашля не повысит риск клинических или физиологических осложнений. С осторожностью применять при хроническом кашле, который возникает в результате курения или эмфиземе легких, когда кашель сопровождается избыточной секрецией мокроты, пациентам с врожденным удлиненным интервалом Q—T или в случаях длительного приема препаратов, которые могут удлинять интервал Q—T.
Необходимо посоветоваться с врачом относительно возможности применения препарата у пациентов с нарушениями функции почек и печени. Перед применением препарата необходимо посоветоваться с врачом, если больной применяет варфарин или подобные препараты, которые имеют антикоагулянтный эффект.
Во время лечения следует исключить употребление алкоголя, который усиливает седативный эффект хлорфенирамина малеата и гепатотоксичность парацетамола.
Необходимо учитывать, что у больных с алкогольным поражением печени повышается риск гепатотоксического действия парацетамола; препарат может влиять на результаты лабораторных исследований в отношении содержания в крови глюкозы и мочевой кислоты.
У пациентов с тяжелыми инфекциями, такими как сепсис, сопровождающимися снижением уровня глутатиона при приеме парацетамола повышается риск возникновения метаболического ацидоза. Симптомами метаболического ацидоза является глубокое, учащенное или затрудненное дыхание, тошнота, рвота, потеря аппетита. Следует немедленно обратиться к врачу в случае появления этих симптомов.
Пациентам, принимающим анальгетики ежедневно при артрите легкой формы, необходимо проконсультироваться с врачом.
Не превышать указанных доз.
Не принимать препарат с другими лекарственными средствами, содержащими парацетамол.
Если симптомы не исчезают, следует обратиться к врачу.
Если головная боль становится постоянной, следует обратиться к врачу.
Кофеин ослабляет действие снотворных и наркотических средств. Во время лечения не рекомендуется употреблять чрезмерное количество напитков, содержащих кофеин (таких как кофе, чай). Это может привести к проблемам со сном, к тремору, неприятному ощущению за грудиной из-за сердцебиения.
Фенилэфрин может вызвать учащение пульса, головокружение или сильное сердцебиение; пациенты должны быть об этом предупреждены.
С осторожностью применять при заболеваниях печени и почек, АГ и компенсированной сердечной недостаточности.
Применение препарата может вызвать положительный аналитический результат допинг-контроля.
Грипекс Хотактив, Грипекс Хотактив Макс. Необходимо посоветоваться с врачом относительно возможности применения препарата у пациентов с нарушениями функции почек и печени.
Опасность передозировки возникает у больных с нецирротическим алкогольным заболеванием печени. В течение курса лечения следует избегать употребления алкоголя.
Учитывать, что у больных с алкогольным поражением печени повышается риск гепатотоксического действия парацетамола; препарат может влиять на результаты лабораторных исследований по содержанию в крови глюкозы и мочевой кислоты.
Пациентам, ежедневно принимающим анальгетики при артритах легкой формы, необходимо проконсультироваться с врачом.
Перед применением препарата необходимо посоветоваться с врачом, если пациент применяет варфарин или подобные препараты с антикоагулянтным эффектом.
Применение препарата у лиц, которые голодают, может создавать угрозу повреждения печени.
Препарат применять с осторожностью у лиц, склонных к повышению АД, больных БА. Следует избегать одновременного применения с другими препаратами, предназначенными для симптоматического лечения простуды и гриппа, сосудосуживающими препаратами для лечения ринита, а также лекарственными средствами, содержащими парацетамол.
С осторожностью применять у пациентов пожилого возраста, с затрудненным мочеиспусканием, болезнью Рейно (что может проявляться возникновением боли в пальцах рук и ног в ответ на холод или стресс). Нельзя превышать рекомендованные дозы. Фенилэфрин, входящий в состав препарата, может вызвать приступы стенокардии.
Если по рекомендации врача препарат применять в течение длительного периода, необходимо осуществлять контроль функционального состояния печени и периферической крови.
Не применять у пациентов с редкими наследственными состояниями непереносимости фруктозы, нарушением всасывания глюкозы-галактозы или недостаточностью сахарозы-изомальтазы.
В состав лекарственного средства входит аспартам — производное фенилаланина, который представляет опасность для больных фенилкетонурией.
У пациентов с тяжелыми инфекциями, такими как сепсис, которые сопровождаются снижением уровня глутатиона, при приеме парацетамола повышается риск возникновения метаболического ацидоза. Симптомами метаболического ацидоза являются глубокое, учащенное или затрудненное дыхание, тошнота, рвота, потеря аппетита. Следует немедленно обратиться к врачу в случае появления этих симптомов.
Не превышать указанных доз.
Если головная боль становится постоянной, следует обратиться к врачу.
Если признаки заболевания не начнут исчезать в течение 3 дней лечения или же, наоборот, состояние здоровья ухудшится, необходимо обратиться к врачу.
Взаимодействия
следует избегать одновременного применения препарата с другими лекарственными средствами, содержащими парацетамол или другие действующие вещества, которые входят в состав препарата Грипекс Актив Макс.
Особенности взаимодействия препарата обусловлены свойствами его составляющих.
Препарат потенцирует эффект ингибиторов МАО, седативных препаратов и этанола. Кроме того, ингибиторы МАО и фуразолидон при одновременном применении с препаратом могут вызвать возбужденное состояние, гипертонический криз и гиперпирексию (за счет хлорфенирамина малеата). При одновременном приеме с антидепрессантами, противопаркинсоническими препаратами, нейролептиками может проявляться атропиноподобный эффект (проявляется сухостью во рту, задержкой мочи, запором).
Риск развития глаукомы повышается при сочетанном приеме препарата Грипекс с ГКС. Парацетамол, входящий в состав препарата, снижает эффективность диуретиков, а также повышает риск гепатотоксических реакций при одновременном применении с барбитуратами, дифенилом, карбамазепином, рифампицином и другими индукторами микросомальных печеночных ферментов, а также противосудорожными препаратами. Скорость всасывания парацетамола может увеличиваться при одновременном применении с метоклопрамидом и домперидоном и уменьшаться при сочетанном применении с колестирамином. Одновременное применение парацетамола с азидотимидином может привести к развитию нейтропении. Антикоагулянтный эффект варфарина и других кумаринов усиливается при длительном регулярном применении парацетамола. Повышается риск кровотечения. Прием однократных доз не оказывает значительного эффекта. Одновременное применение парацетамола с НПВП повышает риск возникновения осложнений со стороны почек. При одновременном применении парацетамола с гепатотоксическими средствами увеличивается токсическое влияние препаратов на печень.
Барбитураты уменьшают выраженность жаропонижающего эффекта парацетамола. Противосудорожные препараты (включая фенитоин, барбитураты, карбамазепин), которые стимулируют активность микросомальных ферментов печени, могут усиливать токсическое воздействие парацетамола на печень вследствие повышения степени превращения препарата на гепатотоксические метаболиты. Одновременное применение парацетамола в высоких дозах с изониазидом повышает риск развития гепатотоксического синдрома.
Одна из составных частей препарата — фенилэфрина гидрохлорид — оказывает адреномиметический эффект при применении с трициклическими антидепрессантами; одновременное применение с галоманом повышает риск желудочковой аритмии. Грипекс уменьшает гипотензивное действие гуанетидина, который, в свою очередь, усиливает α-адреностимулирующее действие фенилэфрина гидрохлорида. Фенилэфрин может вызвать нежелательные реакции при сочетании с индометацином и бромокриптином (тяжелая АГ). Применение фенилэфрина гидрохлорида с симпатомиметическими аминами, дигоксином и сердечными гликозидами повышает риск развития аритмии и инфаркта миокарда. Алкалоиды раувольфии уменьшают терапевтический эффект фенилэфрина гидрохлорида Р-адреноблокаторы (фентоламин), фенотиазины, фуросемид и другие диуретики препятствуют вазоконстрикции. Фенилэфрин может снижать эффективность блокаторов β-адренорецепторов и других антигипертензивных препаратов (резерпин, метилдопа и др.) с повышением риска возникновения АГ и других побочных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы.
Хлорфенирамин усиливает антихолинергическое действие атропина, спазмолитиков, трициклических антидепрессантов, ингибиторов, противопаркинсонических препаратов. Хлорфенирамин усиливает действие средств, угнетающих ЦНС (транквилизаторы, барбитураты), противопаркинсонических препаратов.
Не применять одновременно с алкоголем. Хлорфенирамин при одновременном применении с алкоголем потенцирует действие друг друга.
Одновременное применение со снотворными средствами, барбитуратами, успокаивающими средствами, нейролептиками, транквилизаторами, анестетиками, наркотическими анальгетиками, алкоголем усиливает действие хлорфенирамина малеата.
Мапротилин (четырехцикличный антидепрессант) и другие препараты антихолинергического действия могут усилить антихолинергическое действие этих препаратов или таких антигистаминных средств, как хлорфенирамин.
Кофеин повышает эффект (улучшает биодоступность) анальгетиков-антипиретиков, потенцирует эффекты производных ксантина, альфа- и бета-адреномиметиков, психостимулирующих средств. Циметидин, гормональные контрацептивы, изониазид усиливают действие кофеина. Кофеин снижает эффект опиоидных анальгетиков, анксиолитиков, снотворных и седативных средств, является антагонистом средств для наркоза и других препаратов, угнетающих ЦНС, конкурентным антагонистом препаратов аденозина, АТФ. При одновременном применении кофеина с эрготамином улучшается всасывание эрготамина в пищеварительном тракте, с тиреотропными средствами — повышается тиреоидный эффект. Кофеин снижает концентрацию лития в крови.
Декстрометорфана гидробромид. Применение декстрометорфана гидробромида с ингибиторами ферментов, включая амиодарон, флуоксетин, галоперидол, пароксетин, пропафенон и тиоридазин, может влиять на умственные способности. Ототоксические и фотосенсибилизирующие препараты при одновременном применении могут усиливать побочные эффекты.
Передозировка
признаки и симптомы передозировки отдельных компонентов препарата Грипекс можно распределить следующим образом:
Симптомы передозировки парацетамола. Передозировка, как правило, обусловлена парацетамолом и проявляется бледностью кожных покровов, анорексией, тошнотой, рвотой, абдоминальной болью, гепатонекрозом, повышением активности печеночных трансаминаз и протромбинового индекса. В случае передозировки возможны повышенное потоотделение, психомоторное возбуждение или угнетение ЦНС, сонливость, нарушение сознания, нарушение сердечного ритма, тахикардия, экстрасистолия, тремор, гиперрефлексия, судороги. Поражение печени может проявиться через 12–48 ч после передозировки. Могут возникать нарушения метаболизма глюкозы и метаболический ацидоз. При тяжелом отравлении печеночная недостаточность может прогрессировать и привести к развитию токсической энцефалопатии с нарушением сознания, в отдельных случаях — с летальным исходом. Острое нарушение функции почек с острым некрозом канальцев может проявляться сильной поясничной болью, гематурией, протеинурией и развиться даже при отсутствии тяжелого поражения печени. Отмечали также аритмию и панкреатит. Поражение печени возможно у взрослых, которые применили ≥10 г парацетамола, и у детей, которые приняли парацетамол в дозе >150 мг/кг массы тела. Принятие ≥5 г парацетамола может привести к поражению печени у пациентов с факторами риска (длительное лечение карбамазепином, фенобарбиталом, фенитоином, примидоном, рифампицином, зверобоем или другими лекарственными средствами, которые индуцируют ферменты печени, регулярный прием этанола в избыточном количестве; глутатионовая кахексия, нарушения пищеварения, муковисцидоз, ВИЧ-инфекция, голод, кахексия).
Симптомы передозировки кофеина. Кофеин в высоких дозах может вызвать головную боль, боль в эпигастральной области, рвоту, диурез, учащенное дыхание, экстрасистолию, тахикардию или аритмию, влиять на ЦНС (головокружение, бессонница, нервное возбуждение, раздражительность, состояние аффекта, тревожность, тремор, судороги ). Клинически значимые симптомы передозировки кофеина связаны также с поражением печени парацетамолом.
Симптомы передозировки, связанные с потенцированием парасимпатолитического действия антигистаминного компонента и симпатомиметическим действием фенилэфрина. Сонливость, после которой возможно возбуждение (особенно у детей); нарушения зрения; тошнота, рвота, головная боль; нарушение кровообращения; коматозное состояние; изменение поведения; АГ; брадикардия, атропиноподобный психоз. Передозировка, обусловленная действием фенилэфрина, может вызвать повышенное потоотделение, психомоторное возбуждение или угнетение ЦНС, бледность, головокружение, бессонницу, нарушение сердечного ритма, тахикардию, экстрасистолию, тремор, гиперрефлексию, раздражительность, беспокойство. В тяжелых случаях возможно возникновение нарушения сознания, галлюцинаций, судорог и аритмии.
При передозировке хлорфенирамина малеата состояние может варьироваться от подавленного до возбужденного (беспокойство и судороги). При передозировке хлорфенирамина малеата возможны атропиноподобные симптомы, включая мидриаз, фотофобию, сухость кожи и слизистой оболочки, повышение температуры тела, атонию кишечника, угнетение ЦНС, которое сопровождается нарушением дыхания и нарушениями функции сердечно-сосудистой системы.
Симптомы передозировки декстрометорфана нетипичные: тошнота и рвота, сонливость или чрезмерное возбуждение, головокружение, летаргия, атаксия, нистагм, угнетение дыхания.
Лечение. При передозировке необходима неотложная медицинская помощь. Пациента следует немедленно доставить в клинику, даже при отсутствии ранних симптомов передозировки. Симптомы могут быть ограничены тошнотой и рвотой или могут не отражать тяжести передозировки или риска поражения органов. Следует рассмотреть лечение активированным углем, если чрезмерная доза парацетамола была принята в пределах 1 ч. Концентрация парацетамола в плазме крови должна измеряться через ≥4 ч после приема (более ранние концентрации являются недостоверными). Лечение N-ацетилцистеином может быть применено в течение 24 ч после приема парацетамола, но максимальный защитный эффект наступает при его применении в течение 8 ч после приема. Эффективность антидота резко снижается после этого времени. При необходимости пациенту в/в вводят N-ацетилцистеин, согласно установленному перечню доз. При отсутствии рвоты может быть применен метионин перорально как соответствующая альтернатива в отдаленных районах вне больницы. Для предотвращения токсического воздействия декстрометорфана на ЦНС применяют налоксон.
Условия хранения
в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.