Грипекс Актив и Грипекс Актив Макс. Перед назначением препарата необходимо убедиться, что основная причина кашля определена и снижение интенсивности кашля не повысит риск клинических или физиологических осложнений. С осторожностью применять при хроническом кашле, который возникает в результате курения или эмфиземе легких, когда кашель сопровождается избыточной секрецией мокроты, пациентам с врожденным удлиненным интервалом Q—T или в случаях длительного приема препаратов, которые могут удлинять интервал Q—T.

Необходимо посоветоваться с врачом относительно возможности применения препарата у пациентов с нарушениями функции почек и печени. Перед применением препарата необходимо посоветоваться с врачом, если больной применяет варфарин или подобные препараты, которые имеют антикоагулянтный эффект.

Во время лечения следует исключить употребление алкоголя, который усиливает седативный эффект хлорфенирамина малеата и гепатотоксичность парацетамола.

Необходимо учитывать, что у больных с алкогольным поражением печени повышается риск гепатотоксического действия парацетамола; препарат может влиять на результаты лабораторных исследований в отношении содержания в крови глюкозы и мочевой кислоты.

У пациентов с тяжелыми инфекциями, такими как сепсис, сопровождающимися снижением уровня глутатиона при приеме парацетамола повышается риск возникновения метаболического ацидоза. Симптомами метаболического ацидоза является глубокое, учащенное или затрудненное дыхание, тошнота, рвота, потеря аппетита. Следует немедленно обратиться к врачу в случае появления этих симптомов.

Пациентам, принимающим анальгетики ежедневно при артрите легкой формы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Не превышать указанных доз.

Не принимать препарат с другими лекарственными средствами, содержащими парацетамол.

Если симптомы не исчезают, следует обратиться к врачу.

Если головная боль становится постоянной, следует обратиться к врачу.

Кофеин ослабляет действие снотворных и наркотических средств. Во время лечения не рекомендуется употреблять чрезмерное количество напитков, содержащих кофеин (таких как кофе, чай). Это может привести к проблемам со сном, к тремору, неприятному ощущению за грудиной из-за сердцебиения.

Фенилэфрин может вызвать учащение пульса, головокружение или сильное сердцебиение; пациенты должны быть об этом предупреждены.

С осторожностью применять при заболеваниях печени и почек, АГ и компенсированной сердечной недостаточности.

Применение препарата может вызвать положительный аналитический результат допинг-контроля.

Грипекс Хотактив, Грипекс Хотактив Макс. Необходимо посоветоваться с врачом относительно возможности применения препарата у пациентов с нарушениями функции почек и печени.

Опасность передозировки возникает у больных с нецирротическим алкогольным заболеванием печени. В течение курса лечения следует избегать употребления алкоголя.

Учитывать, что у больных с алкогольным поражением печени повышается риск гепатотоксического действия парацетамола; препарат может влиять на результаты лабораторных исследований по содержанию в крови глюкозы и мочевой кислоты.

Пациентам, ежедневно принимающим анальгетики при артритах легкой формы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Перед применением препарата необходимо посоветоваться с врачом, если пациент применяет варфарин или подобные препараты с антикоагулянтным эффектом.

Применение препарата у лиц, которые голодают, может создавать угрозу повреждения печени.

Препарат применять с осторожностью у лиц, склонных к повышению АД, больных БА. Следует избегать одновременного применения с другими препаратами, предназначенными для симптоматического лечения простуды и гриппа, сосудосуживающими препаратами для лечения ринита, а также лекарственными средствами, содержащими парацетамол.

С осторожностью применять у пациентов пожилого возраста, с затрудненным мочеиспусканием, болезнью Рейно (что может проявляться возникновением боли в пальцах рук и ног в ответ на холод или стресс). Нельзя превышать рекомендованные дозы. Фенилэфрин, входящий в состав препарата, может вызвать приступы стенокардии.

Если по рекомендации врача препарат применять в течение длительного периода, необходимо осуществлять контроль функционального состояния печени и периферической крови.

Не применять у пациентов с редкими наследственными состояниями непереносимости фруктозы, нарушением всасывания глюкозы-галактозы или недостаточностью сахарозы-изомальтазы.

В состав лекарственного средства входит аспартам — производное фенилаланина, который представляет опасность для больных фенилкетонурией.

У пациентов с тяжелыми инфекциями, такими как сепсис, которые сопровождаются снижением уровня глутатиона, при приеме парацетамола повышается риск возникновения метаболического ацидоза. Симптомами метаболического ацидоза являются глубокое, учащенное или затрудненное дыхание, тошнота, рвота, потеря аппетита. Следует немедленно обратиться к врачу в случае появления этих симптомов.

Не превышать указанных доз.

Если головная боль становится постоянной, следует обратиться к врачу.

Если признаки заболевания не начнут исчезать в течение 3 дней лечения или же, наоборот, состояние здоровья ухудшится, необходимо обратиться к врачу.