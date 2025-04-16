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Грипекс (Gripex)
Грипекс (Gripex)
Кривой Рог
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
113.2 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
301,80
Экономия при брони:
-18,99 грн
282,81
грн
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Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
301,48
Экономия при брони:
-18,36 грн
283,12
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
130.9 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
303,76
Экономия при брони:
-20,73 грн
283,03
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
130.9 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
295,96
Экономия при брони:
-12,61 грн
283,35
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
132.4 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
298,33
Экономия при брони:
-14,68 грн
283,65
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 105
135.8 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
299,66
Экономия при брони:
-16,25 грн
283,41
грн
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Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
379,86
Экономия при брони:
-19,22 грн
360,64
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 12
137.9 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
301,15
Экономия при брони:
-31,07 грн
270,08
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
138.0 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
299,15
Экономия при брони:
-29,07 грн
270,08
грн
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Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
378,82
Экономия при брони:
-18,18 грн
360,64
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мира, 2-К
139.6 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
293,21
Экономия при брони:
-10,39 грн
282,82
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 28
140.3 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
381,81
Экономия при брони:
-21,17 грн
360,64
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 44
140.5 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
293,83
Экономия при брони:
-11,13 грн
282,70
грн
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Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
294,14
Экономия при брони:
-11,18 грн
282,96
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
142.2 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
293,77
Экономия при брони:
-10,72 грн
283,05
грн
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Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
294,08
Экономия при брони:
-10,88 грн
283,20
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Змиев, ул. Лиманская, 22
293.4 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
253,50
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
313.0 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
325,52
грн
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Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
326,00
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
343.2 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
270,00
Экономия при брони:
-5,40 грн
264,60
грн
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Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
271,00
Экономия при брони:
-5,42 грн
265,58
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
350.5 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
294,00
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
350.8 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
480,90
грн
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Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
486,32
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
350.9 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
335,12
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
351.3 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
505,10
Экономия при брони:
-85,59 грн
419,51
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
352.9 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
504,00
Экономия при брони:
-108,22 грн
395,78
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 73
353.0 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
431,76
Экономия при брони:
-92,69 грн
339,07
грн
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