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Грипекс (Gripex)
Грипекс (Gripex)
Николаев
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Открыто
Закроется в 20:30
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
263.7 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
296,42
Экономия при брони:
-13,44 грн
282,98
грн
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Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
296,11
Экономия при брони:
-12,79 грн
283,32
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
279.4 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
301,87
Экономия при брони:
-13,36 грн
288,51
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
279.5 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
298,75
Экономия при брони:
-10,24 грн
288,51
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
279.6 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
303,80
Экономия при брони:
-15,29 грн
288,51
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 105
282.8 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
305,27
Экономия при брони:
-16,76 грн
288,51
грн
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Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
381,59
Экономия при брони:
-20,95 грн
360,64
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 12
285.2 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
296,53
Экономия при брони:
-26,45 грн
270,08
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
285.3 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
299,64
Экономия при брони:
-29,56 грн
270,08
грн
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Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
379,43
Экономия при брони:
-18,79 грн
360,64
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Мира, 2-К
288.2 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
306,71
Экономия при брони:
-18,20 грн
288,51
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 44
288.2 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
307,70
Экономия при брони:
-19,19 грн
288,51
грн
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Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
307,70
Экономия при брони:
-19,19 грн
288,51
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 28
288.9 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
376,58
Экономия при брони:
-15,94 грн
360,64
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
290.4 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
308,07
Экономия при брони:
-19,56 грн
288,51
грн
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Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
308,07
Экономия при брони:
-19,56 грн
288,51
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
399.5 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
270,00
Экономия при брони:
-5,40 грн
264,60
грн
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Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
271,00
Экономия при брони:
-5,42 грн
265,58
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
404.5 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
294,00
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
405.1 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
480,90
грн
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Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
486,32
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
405.2 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
505,10
Экономия при брони:
-85,59 грн
419,51
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
405.2 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
335,12
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
406.1 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
504,00
Экономия при брони:
-108,22 грн
395,78
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
406.9 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
559,10
Экономия при брони:
-120,10 грн
439,00
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Кирилловская, 116-А
409.5 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
308,51
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 73
410.6 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
431,76
Экономия при брони:
-92,69 грн
339,07
грн
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