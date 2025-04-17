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Грипекс (Gripex)
Грипекс (Gripex)
Винница
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Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
72.9 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
271,00
Экономия при брони:
-8,13 грн
262,87
грн
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Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
271,00
Экономия при брони:
-8,13 грн
262,87
грн
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Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Житомирская, 38
74.2 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
34,25
Экономия при брони:
-1,03 грн
33,22
грн
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Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Леси Украинки, 14
114.9 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
389,00
Экономия при брони:
-11,67 грн
377,33
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 13
152.0 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
179,39
Экономия при брони:
-9,67 грн
169,72
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
193.0 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
559,10
Экономия при брони:
-120,10 грн
439,00
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
196.1 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
504,00
Экономия при брони:
-108,22 грн
395,78
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
197.4 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
505,10
Экономия при брони:
-85,59 грн
419,51
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
198.3 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
480,90
грн
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Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
486,32
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
198.3 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
335,12
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Кирилловская, 116-А
198.4 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
308,51
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
201.8 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
270,00
Экономия при брони:
-5,40 грн
264,60
грн
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Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
271,00
Экономия при брони:
-5,42 грн
265,58
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврухина, 3
207.3 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
295,25
Экономия при брони:
-12,25 грн
283,00
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 73
208.2 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
431,76
Экономия при брони:
-92,69 грн
339,07
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 05:00
Броды, ул. Леси Украинки, 21
258.3 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
355,27
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 05:00
Радехов, ул. Львовская, 1
300.3 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
278,58
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 07:00
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 63
303.9 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
300,94
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 05:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 7
317.0 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
323,30
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 07:00
Винники, ул. Ивасюка, 31
321.3 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
486,46
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 05:00
Львов, ул. Кос-Анатольского, 2
326.0 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
505,10
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 05:00
Львов, ул. Лычаковская, 152
326.1 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
410,38
грн
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