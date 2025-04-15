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Грипекс (Gripex)
Грипекс (Gripex)
Запорожье
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Закроется в 20:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
63.0 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
298,33
Экономия при брони:
-14,76 грн
283,57
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 105
64.8 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
299,66
Экономия при брони:
-16,22 грн
283,44
грн
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Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
379,86
Экономия при брони:
-19,22 грн
360,64
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 12
66.8 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
301,15
Экономия при брони:
-30,49 грн
270,66
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
66.9 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
299,15
Экономия при брони:
-28,49 грн
270,66
грн
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Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
378,82
Экономия при брони:
-18,18 грн
360,64
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 44
70.1 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
293,83
Экономия при брони:
-11,08 грн
282,75
грн
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Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
294,14
Экономия при брони:
-11,33 грн
282,81
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
72.2 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
303,76
Экономия при брони:
-20,27 грн
283,49
грн
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Не болей
Открыто
Закроется через 28 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
72.6 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
295,96
Экономия при брони:
-12,26 грн
283,70
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
73.5 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
293,77
Экономия при брони:
-10,69 грн
283,08
грн
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Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
294,08
Экономия при брони:
-10,62 грн
283,46
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 28
75.5 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
381,81
Экономия при брони:
-21,17 грн
360,64
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Мира, 2-К
75.7 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
293,21
Экономия при брони:
-10,04 грн
283,17
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
84.7 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
301,48
Экономия при брони:
-18,95 грн
282,53
грн
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Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
301,80
Экономия при брони:
-18,07 грн
283,73
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 19:00
Змиев, ул. Лиманская, 22
220.9 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
253,50
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
251.8 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
325,52
грн
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Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
326,00
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
435.8 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
270,00
Экономия при брони:
-5,40 грн
264,60
грн
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Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
271,00
Экономия при брони:
-5,42 грн
265,58
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 73
443.9 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
431,76
Экономия при брони:
-92,69 грн
339,07
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
444.0 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
294,00
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
444.2 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
480,90
грн
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Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
486,32
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
444.3 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
335,12
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лаврухина, 3
444.7 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
293,09
Экономия при брони:
-9,88 грн
283,21
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
444.9 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
505,10
Экономия при брони:
-85,59 грн
419,51
грн
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