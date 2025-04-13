Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 39 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Змиев, ул. Лиманская, 22
35.6 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 28
185.2 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
371,57
Экономия при брони: -10,93 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
185.2 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
294,80
Экономия при брони: -11,60 грн
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
294,49
Экономия при брони: -11,04 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мира, 2-К
185.5 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
303,48
Экономия при брони: -20,81 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 44
188.4 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
294,88
Экономия при брони: -11,93 грн
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
295,20
Экономия при брони: -11,43 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
191.9 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
295,76
Экономия при брони: -12,45 грн
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
374,52
Экономия при брони: -13,88 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 12
192.0 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
303,85
Экономия при брони: -20,63 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
193.1 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
298,07
Экономия при брони: -14,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
193.3 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
293,26
Экономия при брони: -10,28 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 105
194.6 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
293,40
Экономия при брони: -10,10 грн
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
371,93
Экономия при брони: -11,29 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
197.8 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
293,34
Экономия при брони: -9,71 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
202.6 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
302,51
Экономия при брони: -20,00 грн
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
302,83
Экономия при брони: -19,78 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
402.1 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
270,00
Экономия при брони: -5,40 грн
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
271,00
Экономия при брони: -5,42 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 73
404.4 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
431,76
Экономия при брони: -92,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврухина, 3
405.5 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
300,32
Экономия при брони: -17,48 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
410.3 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
410.3 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 39 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
410.5 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
411.3 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
505,10
Экономия при брони: -85,59 грн