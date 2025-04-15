Львов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Львов
Пульс
Закрыто
Открывается через 2 мин
Львов, ул. Медведецкого, 29
2.9 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
Пульс
Львов, ул. Липы Юрия, 20
3.0 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
Пульс
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
3.3 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
Пульс
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
Пульс
Львов, ул. Субботовская, 2-А
3.7 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
Пульс
Львов, ул. Лычаковская, 152
3.8 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
Пульс
Львов, ул. Патона, 9/4
4.2 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
Пульс
Львов, ул. Гринченко, 2-А
4.5 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
Пульс
Львов, ул. Чукарина, 1
5.0 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
Пульс
Закрыто
Открывается через 2 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358
5.7 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
Пульс
Львов, ул. Кос-Анатольского, 2
6.3 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
Любисток
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 163
2.6 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
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Пульс
Закрыто
Открывается через 2 мин
Винники, ул. Ивасюка, 31
8.6 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
Пульс
Закрыто
Открывается через 2 мин
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 7
15.9 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
Пульс
Закрыто
Открывается через 2 мин
Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 7
15.9 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
Пульс
Николаев, ул. Шептицкого, 24
35.0 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
Пульс
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 7
41.5 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
Пульс
Закрыто
Открывается через 2 мин
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 63
53.4 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
Пульс
Мостиска, ул. Полуботка Гетьмана, 3
61.9 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
Пульс
Шептицкий, ул. Хмельницкого Богдана, 14
62.4 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
Пульс
Шептицкий, ул. Сокальская, 12
64.4 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP