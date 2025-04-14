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Грипекс (Gripex)
Грипекс (Gripex)
Одесса
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Открыто
Закроется в 20:30
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
371.0 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
302,51
Экономия при брони:
-20,00 грн
282,51
грн
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Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
302,83
Экономия при брони:
-19,78 грн
283,05
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
388.2 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
293,26
Экономия при брони:
-10,28 грн
282,98
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
388.2 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
298,07
Экономия при брони:
-14,63 грн
283,44
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
388.5 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
293,34
Экономия при брони:
-9,71 грн
283,63
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 13
392.0 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
181,78
Экономия при брони:
-12,22 грн
169,56
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 105
392.0 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
293,40
Экономия при брони:
-10,10 грн
283,30
грн
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Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
371,93
Экономия при брони:
-11,29 грн
360,64
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 12
394.3 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
303,85
Экономия при брони:
-20,63 грн
283,22
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
394.4 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
295,76
Экономия при брони:
-12,45 грн
283,31
грн
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Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
374,52
Экономия при брони:
-13,88 грн
360,64
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Мира, 2-К
396.8 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
303,48
Экономия при брони:
-20,81 грн
282,67
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 44
397.2 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
294,88
Экономия при брони:
-11,93 грн
282,95
грн
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Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
295,20
Экономия при брони:
-11,43 грн
283,77
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 28
397.5 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
371,57
Экономия при брони:
-10,93 грн
360,64
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
399.2 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
294,80
Экономия при брони:
-11,60 грн
283,20
грн
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Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
294,49
Экономия при брони:
-11,04 грн
283,45
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
408.5 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
271,00
Экономия при брони:
-8,13 грн
262,87
грн
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Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
271,00
Экономия при брони:
-8,13 грн
262,87
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 22:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
410.5 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
34,25
Экономия при брони:
-1,03 грн
33,22
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
437.1 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
270,00
Экономия при брони:
-5,40 грн
264,60
грн
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Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
271,00
Экономия при брони:
-5,42 грн
265,58
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
440.2 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
294,00
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
440.7 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
505,10
Экономия при брони:
-85,59 грн
419,51
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
440.8 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
480,90
грн
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Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
486,32
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
441.0 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
335,12
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
441.0 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
559,10
Экономия при брони:
-120,10 грн
439,00
грн
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