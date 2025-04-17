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Грипекс (Gripex)
Грипекс (Gripex)
Чернигов
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Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 73
118.8 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
431,76
Экономия при брони:
-92,69 грн
339,07
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лаврухина, 3
119.3 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
304,36
Экономия при брони:
-21,02 грн
283,34
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Кирилловская, 116-А
126.4 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
308,51
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
335,12
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
480,90
грн
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Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
486,32
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
270,00
Экономия при брони:
-5,40 грн
264,60
грн
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Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
271,00
Экономия при брони:
-5,42 грн
265,58
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
129.0 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
505,10
Экономия при брони:
-85,59 грн
419,51
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
129.5 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
504,00
Экономия при брони:
-108,22 грн
395,78
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
131.5 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
559,10
Экономия при брони:
-120,10 грн
439,00
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, ул. Леси Украинки, 14
230.4 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
389,00
Экономия при брони:
-11,67 грн
377,33
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
259.9 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
271,00
Экономия при брони:
-8,13 грн
262,87
грн
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Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
271,00
Экономия при брони:
-8,13 грн
262,87
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 22:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
260.3 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
34,25
Экономия при брони:
-1,03 грн
33,22
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
386.2 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
325,52
грн
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Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
326,00
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
407.5 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
301,23
Экономия при брони:
-18,17 грн
283,06
грн
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Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
300,92
Экономия при брони:
-17,83 грн
283,09
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 19:00
Змиев, ул. Лиманская, 22
410.6 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
253,50
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
423.8 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
303,92
Экономия при брони:
-15,41 грн
288,51
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
424.2 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
308,07
Экономия при брони:
-19,56 грн
288,51
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Мира, 2-К
424.5 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
305,71
Экономия при брони:
-17,20 грн
288,51
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 28
425.0 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
377,91
Экономия при брони:
-17,27 грн
360,64
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
428.3 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
304,49
Экономия при брони:
-15,98 грн
288,51
грн
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Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
304,49
Экономия при брони:
-15,98 грн
288,51
грн
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