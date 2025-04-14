Днепр (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Днепр
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
302,99
Экономия при брони: -20,15 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
298,67
Экономия при брони: -15,81 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Инженерная, 1
6.7 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
303,63
Экономия при брони: -19,89 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, просп. Науки, 105
6.9 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
296,45
Экономия при брони: -13,59 грн
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
375,79
Экономия при брони: -15,15 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, просп. Науки, 12
7.3 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
296,39
Экономия при брони: -12,82 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
7.4 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
294,71
Экономия при брони: -11,41 грн
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
373,19
Экономия при брони: -12,55 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, просп. Мира, 2-К
8.5 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
302,71
Экономия при брони: -19,71 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 44
8.6 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
304,02
Экономия при брони: -20,79 грн
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
304,34
Экономия при брони: -21,01 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Березинская, 28
9.0 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
372,29
Экономия при брони: -11,65 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
10.2 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
301,11
Экономия при брони: -18,02 грн
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
301,43
Экономия при брони: -18,00 грн
В городах рядом
Не болей
Открыто
Закроется через 40 мин
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
26.7 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
300,09
Экономия при брони: -17,17 грн
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
300,41
Экономия при брони: -16,98 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Змиев, ул. Лиманская, 22
169.2 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
195.2 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
Свк фарм
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
380.8 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
270,00
Экономия при брони: -5,40 грн
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
271,00
Экономия при брони: -5,42 грн
Фармация
Киев, просп. Красной Калины, 73
388.1 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
431,76
Экономия при брони: -92,69 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лаврухина, 3
388.9 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
298,18
Экономия при брони: -14,77 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
389.2 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
389.4 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
389.4 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
Фармация
Открыто
Закроется через 40 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
390.2 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
505,10
Экономия при брони: -85,59 грн