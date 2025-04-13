Киев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
505,10
Экономия при брони: -85,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
3.1 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
504,00
Экономия при брони: -108,22 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Кирилловская, 116-А
4.6 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
7.0 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
559,10
Экономия при брони: -120,10 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
270,00
Экономия при брони: -5,40 грн
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
271,00
Экономия при брони: -5,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврухина, 3
9.1 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
300,35
Экономия при брони: -17,57 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 73
9.9 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
431,76
Экономия при брони: -92,69 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Березняковская, 8
6.6 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
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Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Леси Украинки, 14
134.5 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
389,00
Экономия при брони: -11,67 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается через 3 мин
Бердичев, ул. Европейская, 128
149.8 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
271,00
Экономия при брони: -8,13 грн
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
271,00
Экономия при брони: -8,13 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается через 33 мин
Бердичев, ул. Житомирская, 38
150.9 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
34,25
Экономия при брони: -1,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 13
345.1 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
177,67
Экономия при брони: -7,85 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
365.1 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
296,16
Экономия при брони: -13,34 грн
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
296,48
Экономия при брони: -13,41 грн
Пульс
Броды, ул. Леси Украинки, 21
383.7 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
385.9 км
Грипекс Хотактив Макс порошок для орального раствора саше 5 г №8
Unilab, LP
296,70
Экономия при брони: -13,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
386.2 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
302,08
Экономия при брони: -19,56 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мира, 2-К
389.1 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
295,28
Экономия при брони: -12,76 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 28
389.8 км
Грипекс Хотактив порошок для орального раствора саше 4 г №10
Unilab, LP
383,68
Экономия при брони: -23,04 грн