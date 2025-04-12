Эрбисол® Экстра (Erbisol® Extra)
Эрбисол Экстра инструкция по применению
Состав
Действующие вещества: 1 мл препарата содержит: комплекс природных небелковых низкомолекулярных органических соединений негормонального происхождения, полученных из животной эмбриональной ткани, олигопептиды и гликопептиды (в общем 0,07–0,4 мг), нуклеотиды, аминокислоты;
вспомогательные вещества: р-р 0,9% натрия хлорида изотонический.
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Фармакологическую активность Эрбисола Экстра обусловливают биологически активные пептиды с низкой молекулярной массой, содержащиеся в препарате, которые обладают антиоксидантными, иммуномодулирующими, антигипоксическими и репаративными свойствами.
Значимая иммуномодулирующая активность препарата направлена в первую очередь на макрофагальное звено иммунных реакций (необходимо для восстановления поврежденных клеток и нарушенной функциональной активности органов и тканей), а также на NK-клетки (CD3–16+56+) и T-киллеры (CD3+16+56+), которые необходимы для устранения дефектных, неспособных к восстановлению либо аномальных клеток.
В то же время Эрбисол Экстра обладает иммунокорригирующими свойствами. Соответственно, при нарушениях состояния иммунной системы применение препарата способствует ее нормализации путем усиления активности T-лимфоцитов, Th1-хелперов и T-киллеров. Это имеет значение для восстановления равновесия между клеточным и гуморальным звеньями иммунитета.
Иммуномодулирующая активность, выраженная в активизации макрофагов (участвуют в восстановлении дефектных клеток, нарушенного функционального состояния органов и тканей), наряду с N- и Т-киллерами (необходимы для устранения дефектных клеток, восстановление которых невозможно) обусловливает репаративный эффект препарата.
Ингибирование ПОЛ, активизация антиоксидантной системы глутатиона в крови (при отсутствии изменений активности ферментов окисления оксигеназного типа и содержания цитохрома Р450), стабилизация клеточных мембран обусловливают в совокупности антиоксидантную активность Эрбисола Экстра.
Повышенное потребление кислорода тканями и оптимизация процессов клеточного дыхания вследствие интенсификации митохондриального переноса электронов, восстановления протонного градиента на мембранах митохондрий и смещения кривой диссоциации оксигемоглобина вправо при применении препарата обусловливают его антигипоксический эффект.
Препарат не является токсичным, отсутствуют проявления кумулятивной токсичности, а также не выявлено тератогенных, мутагенных, канцерогенных и аллергенных свойств.
Фармакокинетика: исследований не проводили.
Показания Эрбисол Экстра
в комплексной терапии:
• сердечно-сосудистых заболеваний: АГ, кардиомиопатии, миокардитов, ИБС, инфаркта миокарда, постинфарктного кардиосклероза, диффузного кардиосклероза;
• неврологических заболеваний: церебрального атеросклероза, инсульта, неврологических нарушений, связанных с нарушением мозгового кровообращения (после перенесенного инсульта), полиневритов различного генеза, демиелизирующих полинейропатий, болезни Паркинсона;
• заболеваний ЖКТ: острых и хронических гепатитов различной этиологии, гепатопатий, гепатозов, цирроза печени, панкреатита, эрозивного гастродуоденита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, неспецифического язвенного колита;
• неспецифических заболеваний: неспецифических заболеваний легких (пневмония, хронический бронхит), метаболические дистрофии, ангиопатии, для улучшения микроциркуляции, нормализации тонуса и кровенаполнения сосудов, ХПН, ревматизм, диффузные заболевания соединительной ткани, системные васкулиты, артриты различной этиологии, деформирующий остеоартроз, подагра. Эрбисол Экстра применяют в комплексном лечении лиц, пострадавших от последствий радиационного воздействия и экологического загрязнения, препарат оказывает выраженные адаптивно-корригирующие свойства, повышает компенсаторные и защитные функции организма;
• сахарного диабета, тиреоидитов, аутоиммунного инсулинового синдрома;
• пародонтита и пародонтоза;
• в хирургии и травматологии: облитерирующие заболевания аорты и ее ветвей атеросклеротического генеза, облитерирующие эндартерииты, диабетические макро- и микроангиопатии, травматические, послеоперационные и гнойные раны, трофические язвы различной этиологии, пролежни, переломы (для ускорения консолидации костных фрагментов);
• в аллергологии: аллергические заболевания, включая БА, атопический дерматит и атопический риноконъюнктивит;
• заболеваний кожи: гнойничковых заболеваний кожи, дерматитов и токсикодермии, нейродерматозов, экземы, псориаза;
• в геронтологии: функциональной недостаточности, связанной с возрастными нарушениями деятельности печени, иммунной, нервной и сердечно-сосудистой системы. Для повышения физической активности и общего жизненного тонуса, потенции.
Применение Эрбисол Экстра
препарат Эрбисол Экстра применяют исключительно в составе комплексной терапии и вводят в/м ежедневно по 2–4 мл в течение 20–30 дней 2 раза в сутки, желательно утром, в 06:00–08:00, за 1–2 ч до еды (при лечении заболеваний поджелудочной железы — в 09:00–11:00 через 2–3 ч после еды), и вечером, перед сном, в 20:00–22:00, через 2–3 ч после еды.
При комплексной терапии неврологических заболеваний (демиелизирующие полинейропатии, болезнь Паркинсона) Эрбисол Экстра назначают в/м ежедневно 2 раза в сутки: в 06:00–08:00 и 20:00–22:00 по 2 мл в течение первых 3 сут, следующие 10–20 дней вводят дважды: в 06:00–08:00 по 4 мл и в 20:00–22:00 по 2 мл, а затем в течение 7–17 сут — 2 раза по 2 мл.
В комплексном лечении при неврологических нарушениях, связанных с нарушением мозгового кровообращения (после перенесенного инсульта), в постинфарктный период Эрбисол Экстра рекомендуется назначать через 7–10 сут после выписки из стационара в/м ежедневно по 2 мл утром в течение 20–30 сут.
В составе комплексной терапии ИБС, при нарушениях периферического кровообращения препарат назначают в/м ежедневно 2 раза в сутки по 2 мл в течение 20 сут.
В комплексном лечении при облитерирующих заболеваниях сосудов препарат назначают в/в капельно по 4 мл, разведенных в 250 мл физиологического р-ра в течение 1–2 ч. Поддерживающая доза обеспечивается в/м введением препарата ежедневно 2 раза по 2 мл утром и вечером. Курс лечения составляет 10–15 сут.
В составе комплексной терапии при неспецифическом язвенном колите Эрбисол Экстра назначают в/м ежедневно 2 раза по 2 мл утром и вечером в течение 20–30 сут, а затем ежедневно по 4 мл утром и по 2 мл вечером в течение 20–30 дней, а затем ежедневно по 2 мл утром и вечером в течение 10–20 сут.
При комплексной терапии ран, пародонтитов и пародонтозов первые 10 дней назначают в/м ежедневно 2 раза в сутки по 2 мл утром и вечером, а следующие 10 дней, в случае необходимости, по 2 мл утром. При генерализованных пародонтитах дополнительно назначают аппликации и электрофорез Эрбисол Экстра с анода (+) на десны.
В комплексном лечении гепатозов, гепатитов, эрозивно-язвенных поражений ЖКТ, диффузных заболеваний соединительной ткани, травматических поражений тканей и органов, трофических язв различной этиологии, пролежней, для ускорения консолидации костных фрагментов, а также для повышения компенсаторных и защитных функций организма, повышения физической активности и общего жизненного тонуса Эрбисол Экстра назначают в/м ежедневно 2 раза по 2 мл утром и вечером в течение 20 дней, или в течение первых 3 сут по 2 мл утром, а следующие 10 дней вводят дважды по 2 мл утром и вечером, затем — 7 дней по 2 мл утром.
При комплексной терапии панкреатита в течение первых 10–20 сут Эрбисол Экстра назначают в/м ежедневно 2 раза: по 2 мл утром, в 09:00–11:00, и вечером, в 20:00–22:00, а затем следующие 10–20 дней — по 2 мл утром.
В составе комплексной терапии при сахарном диабете в течение первых 20 дней Эрбисол Экстра назначают в/м ежедневно 2 раза: по 2 мл утром в 09:00–11:00 и вечером в 20:00–22:00, а затем следующие 10 дней — по 2 мл утром. Курс лечения можно повторять 2–3 раза в год.
Дети. Безопасность и эффективность лекарственного средства не исследовали у детей, поэтому детям назначать его не рекомендуется.
Противопоказания
индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата.
Побочные эффекты
возможно повышение АД и температуры тела. Возможны реакции гиперчувствительности.
Особые указания
в случае гиперхлоргидрии необходимо применять антисекреторные средства и антациды.
В случае обострения патологического процесса либо при повышении АД необходимо осмотрительно применять препарат, снижая дозу. Первые 5 дней Эрбисол Экстра принимают 1 раз в сутки по 2 мл утром, а затем 2 раза в сутки по 2 мл и далее в соответствии с инструкцией.
В отдельных случаях в течение первых 2–5 дней применения Эрбисола Экстра возможно развитие обострения хронического воспалительного процесса, это, как правило, представляет собой этап терапевтического процесса.
Применение в период беременности и кормления грудью. Ввиду отсутствия исследований эффективности применения Эрбисола Экстра в период беременности и кормления грудью препарат не рекомендован к применению в указанные периоды.
Воздействие на скорость реакции при управлении транспортными средствами либо работе с другими механизмами. Исследования воздействия на скорость реакции при управлении транспортными средствами либо работе с другими механизмами не проводились. Вероятность воздействия препарата на скорость реакции при управлении транспортными средствами либо работе с другими механизмами невелика.
Взаимодействия
Эрбисол Экстра усиливает эффект антибактериальных препаратов и экзогенных интерферонов наряду со снижением их токсической активности. С целью результативного осуществления направленной иммуномодулирующей активности не следует применять сочетанно Эрбисол Экстра с препаратами, оказывающими стимулирующее воздействие на гуморальный иммунитет. Ввиду способности Эрбисола Экстра повышать чувствительность рецепторов в случае сочетанного применения с биостимуляторами и гормональными препаратами необходимо контролировать их дозу со снижением при необходимости.
Передозировка
вероятно непродолжительное повышение возбудимости, при котором специфического лечения не требуется.
Условия хранения
в месте, недоступном для детей, при температуре 4–12 °C. При хранении допустимо возникновение опалесценции.