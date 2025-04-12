препарат Эрбисол Экстра применяют исключительно в составе комплексной терапии и вводят в/м ежедневно по 2–4 мл в течение 20–30 дней 2 раза в сутки, желательно утром, в 06:00–08:00, за 1–2 ч до еды (при лечении заболеваний поджелудочной железы — в 09:00–11:00 через 2–3 ч после еды), и вечером, перед сном, в 20:00–22:00, через 2–3 ч после еды.

При комплексной терапии неврологических заболеваний (демиелизирующие полинейропатии, болезнь Паркинсона) Эрбисол Экстра назначают в/м ежедневно 2 раза в сутки: в 06:00–08:00 и 20:00–22:00 по 2 мл в течение первых 3 сут, следующие 10–20 дней вводят дважды: в 06:00–08:00 по 4 мл и в 20:00–22:00 по 2 мл, а затем в течение 7–17 сут — 2 раза по 2 мл.

В комплексном лечении при неврологических нарушениях, связанных с нарушением мозгового кровообращения (после перенесенного инсульта), в постинфарктный период Эрбисол Экстра рекомендуется назначать через 7–10 сут после выписки из стационара в/м ежедневно по 2 мл утром в течение 20–30 сут.

В составе комплексной терапии ИБС, при нарушениях периферического кровообращения препарат назначают в/м ежедневно 2 раза в сутки по 2 мл в течение 20 сут.

В комплексном лечении при облитерирующих заболеваниях сосудов препарат назначают в/в капельно по 4 мл, разведенных в 250 мл физиологического р-ра в течение 1–2 ч. Поддерживающая доза обеспечивается в/м введением препарата ежедневно 2 раза по 2 мл утром и вечером. Курс лечения составляет 10–15 сут.

В составе комплексной терапии при неспецифическом язвенном колите Эрбисол Экстра назначают в/м ежедневно 2 раза по 2 мл утром и вечером в течение 20–30 сут, а затем ежедневно по 4 мл утром и по 2 мл вечером в течение 20–30 дней, а затем ежедневно по 2 мл утром и вечером в течение 10–20 сут.

При комплексной терапии ран, пародонтитов и пародонтозов первые 10 дней назначают в/м ежедневно 2 раза в сутки по 2 мл утром и вечером, а следующие 10 дней, в случае необходимости, по 2 мл утром. При генерализованных пародонтитах дополнительно назначают аппликации и электрофорез Эрбисол Экстра с анода (+) на десны.

В комплексном лечении гепатозов, гепатитов, эрозивно-язвенных поражений ЖКТ, диффузных заболеваний соединительной ткани, травматических поражений тканей и органов, трофических язв различной этиологии, пролежней, для ускорения консолидации костных фрагментов, а также для повышения компенсаторных и защитных функций организма, повышения физической активности и общего жизненного тонуса Эрбисол Экстра назначают в/м ежедневно 2 раза по 2 мл утром и вечером в течение 20 дней, или в течение первых 3 сут по 2 мл утром, а следующие 10 дней вводят дважды по 2 мл утром и вечером, затем — 7 дней по 2 мл утром.

При комплексной терапии панкреатита в течение первых 10–20 сут Эрбисол Экстра назначают в/м ежедневно 2 раза: по 2 мл утром, в 09:00–11:00, и вечером, в 20:00–22:00, а затем следующие 10–20 дней — по 2 мл утром.

В составе комплексной терапии при сахарном диабете в течение первых 20 дней Эрбисол Экстра назначают в/м ежедневно 2 раза: по 2 мл утром в 09:00–11:00 и вечером в 20:00–22:00, а затем следующие 10 дней — по 2 мл утром. Курс лечения можно повторять 2–3 раза в год.

Дети. Безопасность и эффективность лекарственного средства не исследовали у детей, поэтому детям назначать его не рекомендуется.