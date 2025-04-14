Эрбисол® Экстра (Erbisol® Extra)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1129,20 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1130,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1127,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1103,11
Экономия при брони: -48,81 грн
1054,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1128,84
Экономия при брони: -62,69 грн
1066,15 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1031,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1014,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1015,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1094,50 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1071,68
Экономия при брони: -153,44 грн
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 90
1.9 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1128,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Матюшенко, 6
2.0 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1125,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1024,75
Экономия при брони: -36,01 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1024,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1055,50 грн