Эрбисол® Экстра (Erbisol® Extra)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 15 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1043,95
Экономия при брони: -45,31 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1026,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1213,83
Экономия при брони: -136,16 грн
1077,67 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1128,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1194,05
Экономия при брони: -76,10 грн
1117,95 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1016,70
Экономия при брони: -0,10 грн
1016,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1077,83
Экономия при брони: -74,29 грн
1003,54 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 15 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1053,87
Экономия при брони: -48,56 грн
1005,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1185,77
Экономия при брони: -54,65 грн
1131,12 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1075,16
Экономия при брони: -87,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1203,13
Экономия при брони: -65,25 грн
1137,88 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1086,90
Экономия при брони: -65,76 грн
1021,14 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1051,40
Экономия при брони: -71,01 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
743,61
Экономия при брони: -50,73 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 35-А
4.3 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1048,31
Экономия при брони: -59,91 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Мира, 1/9
4.8 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1069,60
Экономия при брони: -101,57 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Мира, 56-Б/2
5.7 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1063,84
Экономия при брони: -79,75 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 45 мин
Николаев, ул. Космонавтов, 55/5
5.8 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1035,64
Экономия при брони: -46,71 грн