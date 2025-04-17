Эрбисол® Экстра (Erbisol® Extra)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1172,86
Экономия при брони: -68,12 грн
1104,74 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1026,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1183,95
Экономия при брони: -169,83 грн
1014,12 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1062,20
Экономия при брони: -65,58 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1026,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1124,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1036,63
Экономия при брони: -48,17 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1057,23
Экономия при брони: -57,01 грн
1000,22 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.8 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1026,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. Кирпичный, 3
2.3 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1026,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 6
2.9 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
729,06
Экономия при брони: -82,54 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 27
3.1 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1095,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 37
3.3 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
991,10
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Скалецкого, 35
3.5 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 49
3.6 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1034,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 111-А
4.7 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1222,11
Экономия при брони: -144,44 грн
1077,67 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
5.0 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1016,90
Экономия при брони: -30,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
5.2 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
740,10
Экономия при брони: -42,57 грн