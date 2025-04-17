Эрбисол® Экстра (Erbisol® Extra)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Чернигов
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 35
3.0 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
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Борзна, ул. Независимости, 5/1
83.5 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека оптовых цен
Пуховка, ул. Центральная, 103-А
107.6 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1121,10 грн
Аптекарь
Зазимье, ул. Лесная, 31-В
111.8 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Бажаемо здоровья
Бахмач, ул. Героев Украины, 35
112.6 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1030,50 грн
Аптека низких цен
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 218-А
113.5 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1065,56
Экономия при брони: -73,65 грн
Аптека низких цен
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 67/2
114.0 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
691,14
Экономия при брони: -29,46 грн
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека оптовых цен
Погребы, ул. Единства, 61
114.1 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека копейка
Бровары, бульв. Независимости, 11
114.4 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1075,46
Экономия при брони: -161,55 грн
Аптека оптовых цен
Бровары, ул. Олимпийская, 10
114.4 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека низких цен
Бровары, ул. Черновола Вячеслава, 2-А
114.7 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1218,20
Экономия при брони: -84,71 грн
1133,49 грн
Бажаемо здоровья
Бровары, ул. Москаленко Сергея, 16-Г
114.9 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1026,00 грн
Аптека оптовых цен
Бровары, ул. Героев Украины, 14
115.0 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека оптовых цен
Бровары, ул. Героев Украины, 21
115.1 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1125,00 грн
Аптека низких цен
Вышгород, ул. Шолуденко, 1-А
115.5 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1057,28
Экономия при брони: -66,32 грн