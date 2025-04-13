Эрбисол® Экстра (Erbisol® Extra)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 320 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1093,80 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1002,30 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1002,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1012,40
Экономия при брони: -12,30 грн
1000,10 грн
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1011,83
Экономия при брони: -102,35 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1056,70 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1125,70 грн
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1060,00
Экономия при брони: -161,07 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1073,24
Экономия при брони: -74,61 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1037,12
Экономия при брони: -95,13 грн
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1062,60
Экономия при брони: -161,50 грн
Фармация
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
714,17
Экономия при брони: -108,55 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1032,57
Экономия при брони: -43,97 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1085,66
Экономия при брони: -53,83 грн
1031,83 грн
Аптекарь
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1077,54
Экономия при брони: -82,56 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
931,90
Экономия при брони: -27,96 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1039,51
Экономия при брони: -33,40 грн
1006,11 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
962,28
Экономия при брони: -75,58 грн