Киев
Эрбисол® Экстра (Erbisol® Extra)

Эрбисол® Экстра (Erbisol® Extra)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 320 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1093,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1002,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1002,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1012,40
Экономия при брони: -12,30 грн
1000,10 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1011,83
Экономия при брони: -102,35 грн
909,48 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1056,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1125,70 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1060,00
Экономия при брони: -161,07 грн
898,93 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1073,24
Экономия при брони: -74,61 грн
998,63 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1037,12
Экономия при брони: -95,13 грн
941,99 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1062,60
Экономия при брони: -161,50 грн
901,10 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
714,17
Экономия при брони: -108,55 грн
605,63 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
948,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1032,57
Экономия при брони: -43,97 грн
988,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1085,66
Экономия при брони: -53,83 грн
1031,83 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
951,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1077,54
Экономия при брони: -82,56 грн
994,98 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
931,90
Экономия при брони: -27,96 грн
903,94 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1039,51
Экономия при брони: -33,40 грн
1006,11 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
962,28
Экономия при брони: -75,58 грн
886,70 грн
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