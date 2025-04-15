Эрбисол® Экстра (Erbisol® Extra)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1059,56
Экономия при брони: -55,67 грн
1003,89 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1069,37
Экономия при брони: -76,32 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
886,73
Экономия при брони: -32,65 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Запорожская, 5
3.5 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1060,17
Экономия при брони: -54,06 грн
1006,11 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1077,78
Экономия при брони: -80,73 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
4.1 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1067,10
Экономия при брони: -77,43 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
4.2 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1053,06
Экономия при брони: -64,09 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1035,18
Экономия при брони: -67,17 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
5.4 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
8.2 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
978,27
Экономия при брони: -52,22 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1077,38
Экономия при брони: -151,33 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
950,00
Экономия при брони: -22,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
8.4 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1030,95
Экономия при брони: -49,19 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
950,00
Экономия при брони: -22,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
10.0 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1022,54
Экономия при брони: -46,18 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
10.1 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
10.1 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1028,98
Экономия при брони: -78,67 грн
Аптека низких цен
Запорожье, шоссе Хортицкое, 4
11.0 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1020,39
Экономия при брони: -31,81 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Рубана, 26
11.8 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1126,70 грн
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Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1124,20 грн