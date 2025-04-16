Эрбисол® Экстра (Erbisol® Extra)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1214,40
Экономия при брони: -76,78 грн
1137,62 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1061,02
Экономия при брони: -113,41 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1211,87
Экономия при брони: -134,20 грн
1077,67 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1029,94
Экономия при брони: -124,48 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1059,15
Экономия при брони: -108,82 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
950,00
Экономия при брони: -46,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1003,32
Экономия при брони: -66,11 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1194,74
Экономия при брони: -209,02 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1044,55
Экономия при брони: -131,74 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
3.0 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 96-Б
3.0 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1122,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1071,52
Экономия при брони: -158,71 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1068,31
Экономия при брони: -54,54 грн
1013,77 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1050,01
Экономия при брони: -136,94 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
950,00
Экономия при брони: -46,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1087,42
Экономия при брони: -84,31 грн
1003,11 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1226,36
Экономия при брони: -231,15 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Екатериновская, 1-А
4.1 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1031,88
Экономия при брони: -43,63 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1033,65
Экономия при брони: -45,67 грн