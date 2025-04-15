Эрбисол® Экстра (Erbisol® Extra)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Львов
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1058,50
Экономия при брони: -94,61 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
739,27
Экономия при брони: -64,14 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
738,64
Экономия при брони: -51,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1049,30
Экономия при брони: -74,50 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1056,03
Экономия при брони: -68,01 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 93
2.7 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1011,30
Экономия при брони: -21,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1078,96
Экономия при брони: -124,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1053,50 грн
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека низких цен
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
3.8 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1062,63
Экономия при брони: -92,88 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Выговского Ивана, 29-А
4.0 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1049,50
Экономия при брони: -85,23 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Научная, 51
4.4 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1212,91
Экономия при брони: -78,75 грн
1134,16 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Стрыйская, 57
4.6 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
940,64
Экономия при брони: -44,73 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Сыховская, 8
6.0 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1082,22
Экономия при брони: -75,67 грн
1006,55 грн
Подорожник
Львов, ул. Стрыйская, 338
6.2 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
В городах рядом
Подорожник
Кожичи, ул. Шевченко, 19
10.8 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
995,70
Экономия при брони: -0,10 грн
D.s.
Судовая Вишня, ул. Сагайдачного Петра, 2-А
46.8 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека оптовых цен
Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 1
52.2 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Подорожник
Золочев, ул. Пушкина, 1
63.5 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
704,56
Экономия при брони: -0,08 грн