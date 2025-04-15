Эрбисол® Экстра (Erbisol® Extra)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках в Днепр
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
410,14
Экономия при брони: -28,93 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1008,77
Экономия при брони: -50,59 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1090,65
Экономия при брони: -95,67 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1124,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1214,17
Экономия при брони: -108,63 грн
1105,54 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1109,99
Экономия при брони: -82,42 грн
1027,57 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1230,16
Экономия при брони: -124,62 грн
1105,54 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1080,04
Экономия при брони: -85,06 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
4.6 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
535,05
Экономия при брони: -64,05 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1040,00
Экономия при брони: -54,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1064,65
Экономия при брони: -122,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
4.7 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1099,59
Экономия при брони: -104,61 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
4.7 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1079,31
Экономия при брони: -85,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
4.8 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1061,57
Экономия при брони: -95,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Днепр, ул. Независимости, 17
5.0 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
5.1 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 1
5.2 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1058,10
Экономия при брони: -128,74 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
5.2 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
5.5 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС
1023,91
Экономия при брони: -44,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
5.6 км
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций ампула 2 мл №10
ЭРБИС