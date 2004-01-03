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Производитель: ЭРБИС

ЧП "Лаборатория Эрбис", ООО "ЭРБИС"
02002, Киев, ул. Раисы Окипной, 10Б, оф. 92
+380445923777
www.erbisol.com.ua
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Найдено: 6 препаратов
Эрбисол® раствор для инъекций, ампула, 2 мл, № 10; ЭРБИС
Эрбисол® Раствор для инъекций, ампула, 2 мл, № 10 ЭРБИС
В 803 аптеках
от 560,73 грн
Цены в аптеках
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций, ампула, 2 мл, № 10; ЭРБИС
Эрбисол® Ультрафарм Раствор для инъекций, ампула, 2 мл, № 10 ЭРБИС
В 206 аптеках
от 749,91 грн
Цены в аптеках
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций, ампула, 2 мл, № 10; ЭРБИС
Эрбисол® Экстра Раствор для инъекций, ампула, 2 мл, № 10 ЭРБИС
В 322 аптеках
от 733,82 грн
Цены в аптеках
Эрбисол® раствор для инъекций, ампула, 1 мл, № 10; ЭРБИС
Эрбисол® Раствор для инъекций, ампула, 1 мл, № 10 ЭРБИС
Нет в наличии
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций, ампула, 1 мл, № 10; ЭРБИС
Эрбисол® Ультрафарм Раствор для инъекций, ампула, 1 мл, № 10 ЭРБИС
Нет в наличии
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций, ампула, 1 мл, № 10; ЭРБИС
Эрбисол® Экстра Раствор для инъекций, ампула, 1 мл, № 10 ЭРБИС
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції
02002, Киев, ул. Раисы Окипной, 10Б, оф. 92
+380445923777
www.erbisol.com.ua
Найдено: 6 препаратов
Эрбисол® раствор для инъекций, ампула, 2 мл, № 10; ЭРБИС
Эрбисол® Раствор для инъекций, ампула, 2 мл, № 10 ЭРБИС
В 803 аптеках
от 560,73 грн
Цены в аптеках
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций, ампула, 2 мл, № 10; ЭРБИС
Эрбисол® Ультрафарм Раствор для инъекций, ампула, 2 мл, № 10 ЭРБИС
В 206 аптеках
от 749,91 грн
Цены в аптеках
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций, ампула, 2 мл, № 10; ЭРБИС
Эрбисол® Экстра Раствор для инъекций, ампула, 2 мл, № 10 ЭРБИС
В 322 аптеках
от 733,82 грн
Цены в аптеках
Эрбисол® раствор для инъекций, ампула, 1 мл, № 10; ЭРБИС
Эрбисол® Раствор для инъекций, ампула, 1 мл, № 10 ЭРБИС
Нет в наличии
Эрбисол® Ультрафарм раствор для инъекций, ампула, 1 мл, № 10; ЭРБИС
Эрбисол® Ультрафарм Раствор для инъекций, ампула, 1 мл, № 10 ЭРБИС
Нет в наличии
Эрбисол® Экстра раствор для инъекций, ампула, 1 мл, № 10; ЭРБИС
Эрбисол® Экстра Раствор для инъекций, ампула, 1 мл, № 10 ЭРБИС
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції