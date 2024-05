фармакодинамика. Клиндамицин — это антибиотик группы линкозамидов, подавляющий синтез белков бактерий, действуя на бактериальные рибосомы. Антибиотик связывается преимущественно с рибосомальной субъединицей 50S и влияет на процесс инициации белковой цепи. Хотя клиндамицина фосфат неактивен in vitro, in vivo он быстро гидролизуется, превращаясь в клиндамицин, проявляя антибактериальную активность.

Микробиология . Не определены стандартные принципы тестирования чувствительности потенциальных бактериальных вагинальных патогенов, Gardnerella vaginalis, Mobiluncus spp. или Mycoplasma hominis.

Однако клиндамицин как антимикробный агент in vitro проявляет активность против следующих зарегистрированных штаммов микроорганизмов, ассоциированных с бактериальным вагинозом: Bacteroides spp., Gardnerella vaginalis, Mobiluncus spp., Mycoplasma hominis, Peptostreptococcus spp.

Все эти микроорганизмы чувствительны к действию клиндамицина, о чем свидетельствуют значения их МИК 90 (МИК, при которой подавляется 90% штаммов). Географических или временных вариаций отмечено не было.

Чувствительность к клиндамицину вагинальных бактерий, ассоциированных с бактериальным вагинозом



Микроорганизм MИК 50 MИК 90 Чувствительность,% Bacteroides bivius

Bacteroides disiens

Bacteroides melaninogenicus

Bacteroides asaccharolyticus

Peptostreptococcus anaerobius

Peptostreptotoccus asaccharolyticus

Mobiluncus curtisii

Mobiluncus mulieris

Gardnerella vaginalis <0,015

1,0

<0,015

<0,015

0,03

<0,015

0,125

0,03

0,125 0,031

2,0

0,031

<0,015

0,25

0,25

0,125

0,06

0,5 100

100

100

100

100

100

92

100

100