Харьков (адрес не указан)
Доступно в 153 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1106,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1072,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1106,60 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1157,56 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1174,19 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1106,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1272,83
Экономия при брони: -201,89 грн
1070,94 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1078,59 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1158,25
Экономия при брони: -63,85 грн
1094,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1170,93
Экономия при брони: -79,11 грн
1091,82 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 40 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1079,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1106,60 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1081,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1081,64 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1082,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1298,35
Экономия при брони: -234,36 грн
1063,99 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1106,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1154,11 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
2.2 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1065,87 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1106,60 грн