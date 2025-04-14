Днепр (адрес не указан)
Доступно в 189 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1332,93
Экономия при брони: -228,01 грн
1104,92 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 42 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1196,05
Экономия при брони: -416,04 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1172,00
Экономия при брони: -92,32 грн
1079,68 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1108,50
Экономия при брони: -164,40 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 42 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1106,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1106,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1106,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1254,23
Экономия при брони: -157,18 грн
1097,05 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1132,95
Экономия при брони: -384,99 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1106,60 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1106,60 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 42 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1106,60 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1106,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1106,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1274,17
Экономия при брони: -160,54 грн
1113,63 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 42 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1167,61
Экономия при брони: -78,70 грн
1088,91 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1106,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 42 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1106,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1162,64
Экономия при брони: -399,35 грн