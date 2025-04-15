Львов (адрес не указан)
Доступно в 139 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1106,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1106,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1106,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1076,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1106,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
597,39
Экономия при брони: -42,84 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 50 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1106,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1106,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1247,30
Экономия при брони: -459,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1110,60
Экономия при брони: -322,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1106,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1171,27
Экономия при брони: -396,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
1.0 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1073,50 грн