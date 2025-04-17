Винница (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеках в Винница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1152,64
Экономия при брони: -398,33 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1005,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1135,21
Экономия при брони: -387,25 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1116,52
Экономия при брони: -368,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1290,09
Экономия при брони: -197,01 грн
1093,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1275,91
Экономия при брони: -210,19 грн
1065,72 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
575,00
Экономия при брони: -28,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1164,38
Экономия при брони: -63,47 грн
1100,91 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1306,45
Экономия при брони: -211,09 грн
1095,36 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 6
2.9 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1156,19
Экономия при брони: -391,51 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 40/42
3.1 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 37
3.3 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1261,53
Экономия при брони: -169,30 грн
1092,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1275,63
Экономия при брони: -184,01 грн
1091,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1179,43
Экономия при брони: -91,59 грн
1087,84 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Зодчих, 16
4.2 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1026,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 94-А
4.4 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1150,15
Экономия при брони: -395,84 грн