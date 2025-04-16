Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1106,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1106,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1106,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1216,48
Экономия при брони: -409,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1118,62
Экономия при брони: -381,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1217,14
Экономия при брони: -412,68 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1106,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1106,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1146,42
Экономия при брони: -381,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1106,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1166,89
Экономия при брони: -395,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1124,97
Экономия при брони: -373,51 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1106,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
600,13
Экономия при брони: -26,72 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1106,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1106,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1106,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
610,54
Экономия при брони: -23,14 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1106,00 грн