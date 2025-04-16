Николаев (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1255,82
Экономия при брони: -142,19 грн
1113,63 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1105,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1288,97
Экономия при брони: -189,26 грн
1099,71 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1026,90 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1000,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1105,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1163,06
Экономия при брони: -172,78 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1302,23
Экономия при брони: -210,82 грн
1091,41 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1105,80 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1105,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1105,80 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1105,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1075,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1168,55
Экономия при брони: -75,66 грн
1092,89 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1115,02
Экономия при брони: -367,06 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1180,23
Экономия при брони: -402,31 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1105,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1252,14
Экономия при брони: -59,66 грн
1192,48 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1165,71
Экономия при брони: -391,20 грн