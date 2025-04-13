Киев (адрес не указан)
Доступно в 552 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1105,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1064,78 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1093,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1103,66 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1108,80
Экономия при брони: -263,30 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1104,19
Экономия при брони: -167,83 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1101,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1145,94 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1090,69
Экономия при брони: -165,78 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1247,72
Экономия при брони: -154,01 грн
1093,71 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1100,43 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1131,55 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1245,58
Экономия при брони: -189,32 грн
1056,26 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1139,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1179,67
Экономия при брони: -346,67 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1107,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1105,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1107,00 грн