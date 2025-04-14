Одесса (адрес не указан)
Доступно в 186 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1039,39 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1133,98
Экономия при брони: -375,49 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1145,26
Экономия при брони: -46,76 грн
1098,50 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1259,96
Экономия при брони: -173,35 грн
1086,61 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1106,60 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1106,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1106,60 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1106,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1267,52
Экономия при брони: -64,56 грн
1202,96 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1241,97
Экономия при брони: -201,83 грн
1040,14 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1096,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
Аптека
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1074,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
1151,83
Экономия при брони: -380,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
483,80
Экономия при брони: -15,82 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Далацин суппозитории вагинальные 100 мг стрип №3
Pfizer Inc.
624,85
Экономия при брони: -28,16 грн