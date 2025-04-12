Фармакодинамика.

Троксерутин оказывает ангиопротекторное и флеботонизирующее действие. Троксерутин накапливается избирательно в эндотелиальном слое вен, глубоко проникает в субэндотелиальный слой венозной стенки, причем концентрация оказывается выше, чем в соседних тканях.

Лекарственное средство предотвращает повреждению клеточных мембран, вызванного окислением. Антиоксидантный эффект проявляется в снижении и устранении окислительных свойств кислорода, ингибировании липидной пероксидации, защите сосудистого эндотелия от окислительного действия гидроксильных радикалов. Троксерутин уменьшает повышенную проницаемость капилляров и оказывает венотонизирующее действие.

Цитопротекторный эффект проявляется в ингибировании активации и адгезии нейтрофилов, снижении агрегации эритроцитов и повышении устойчивости эритроцитов к деформации, снижении высвобождения медиаторов воспаления.

Препарат повышает венозно-артериальный рефлюкс, удлиняет время венозного наполнения, снижает приток крови к кожным покровам (в положении лежа), улучшает микроциркуляцию и микрососудистую перфузию.

Действие препарата направлено на уменьшение отека, боли, улучшение трофики и устранение различных патологических нарушений, связанных с венозной недостаточностью.

Фармакокинетика.

Лекарственная форма препарата Троксерутин обеспечивает полную абсорбцию активного вещества через роговой слой эпидермиса и проникновение в кровеносные сосуды в подкожной ткани.