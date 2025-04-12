Троксерутин

Троксерутин (Troxerutin)

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Троксерутин
Троксерутин
Гель 20 мг/г туба 35 г в пачке №1
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Троксерутин
Троксерутин
Капсулы 300 мг блистер №60
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Инструкция указана для Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г в пачке №1

Троксерутин инструкция по применению

Инструкция указана для Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г в пачке №1

Состав

действующее вещество: 1 г геля содержит: троксерутин — 20 мг;

вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат (Е 218), карбомер, аммиака раствор 15%, динатрия эдетат, вода очищенная.

Лекарственная форма

Гель.

Основные физико-химические свойства: гель светло-желтого или желтого цвета, прозрачный, однородной консистенции.

Фармакотерапевтическая группа

Ангиопротекторы. Капилляростабилизирующие средства. Троксерутин.

Код АТХ С05С А04.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Троксерутин оказывает ангиопротекторное и флеботонизирующее действие. Троксерутин накапливается избирательно в эндотелиальном слое вен, глубоко проникает в субэндотелиальный слой венозной стенки, причем концентрация оказывается выше, чем в соседних тканях.

Лекарственное средство предотвращает повреждению клеточных мембран, вызванного окислением. Антиоксидантный эффект проявляется в снижении и устранении окислительных свойств кислорода, ингибировании липидной пероксидации, защите сосудистого эндотелия от окислительного действия гидроксильных радикалов. Троксерутин уменьшает повышенную проницаемость капилляров и оказывает венотонизирующее действие.

Цитопротекторный эффект проявляется в ингибировании активации и адгезии нейтрофилов, снижении агрегации эритроцитов и повышении устойчивости эритроцитов к деформации, снижении высвобождения медиаторов воспаления.

Препарат повышает венозно-артериальный рефлюкс, удлиняет время венозного наполнения, снижает приток крови к кожным покровам (в положении лежа), улучшает микроциркуляцию и микрососудистую перфузию.

Действие препарата направлено на уменьшение отека, боли, улучшение трофики и устранение различных патологических нарушений, связанных с венозной недостаточностью.

Фармакокинетика.

Лекарственная форма препарата Троксерутин обеспечивает полную абсорбцию активного вещества через роговой слой эпидермиса и проникновение в кровеносные сосуды в подкожной ткани.

Показания

Троксерутин применять для симптоматического лечения таких заболеваний:

  • венозная недостаточность;
  • предварикозный и варикозный синдром;
  • поверхностный тромбофлебит, флебит и послефлебитные состояния;
  • комплексное лечение геморроидальной болезни;
  • отек и боль при варикозном расширении вен;
  • мышечные крампи (судорожное стягивание икроножных мышц).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к троксерутину или к какому-либо вспомогательному веществу лекарственного средства. Троксерутин не следует наносить на слизистые оболочки, открытые раны и экзематозные участки кожи.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Усиливает действие аскорбиновой кислоты на структуру и проницаемость сосудистой стенки.

Особенности применения

Длительное применение может вызвать гиперчувствительность! Реакции гиперчувствительности чаще наблюдаются у пациентов с кожными и/или аллергическими заболеваниями.

Гель Троксерутин не следует применять в глаза или на воспаленную кожу.

Больным с выраженными нарушениями функции почек не рекомендуется применять препарат в течение длительного времени. Если при применении препарата выраженность симптомов заболевания не уменьшается, следует обратиться к врачу.

Способ применения и дозы

Только для применения на кожу.

Гель наносить на пораженный участок кожи равномерным тонким слоем 2 раза в день (утром и вечером), втирая легкими массажными движениями до полного всасывания препарата. При необходимости можно наложить тугую или эластичную повязку. Гель не имеет запаха и не оставляет жирных пятен на одежде. При более тяжелых состояниях рекомендуется комбинированная терапия с капсулами Троксерутин. При хронической венозной недостаточности применять комбинированную терапию до полного исчезновения симптомов.

Дозы и длительность применения лекарственного средства определяет врач, учитывая тяжесть и течение заболевания.

Дети

Нет противопоказаний для применения препарата детям.

Побочные реакции

В отдельных случаях могут наблюдаться реакции гиперчувствительности, в том числе раздражение кожи, эритема, зуд, кожные высыпания, дерматит, ангионевротический отек. Обычно эти симптомы исчезают после прекращения приема препарата. В состав препарата входит метилпарагидроксибензоат (Е 218), который может вызвать аллергические реакции (возможно, замедленные).

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ºС.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 35 г геля в тубах № 1; в пачке из картона.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ПАО «Химфармзавод «Красная звезда».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

61010, Украина, г. Харьков, ул. Гордиенковская, 1.

Характеристики
Производитель
Красная звезда
Форма выпуска
Гель
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
20 мг/г
Вес
35 г
ATC-группа
Регистрация
UA/3917/01/01 от 15.07.2020
Международное название