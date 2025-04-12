Троксерутин (Troxerutin)
Троксерутин инструкция по применению
Состав
действующее вещество: 1 г геля содержит: троксерутин — 20 мг;
вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат (Е 218), карбомер, аммиака раствор 15%, динатрия эдетат, вода очищенная.
Лекарственная форма
Гель.
Основные физико-химические свойства: гель светло-желтого или желтого цвета, прозрачный, однородной консистенции.
Фармакотерапевтическая группа
Ангиопротекторы. Капилляростабилизирующие средства. Троксерутин.
Код АТХ С05С А04.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Троксерутин оказывает ангиопротекторное и флеботонизирующее действие. Троксерутин накапливается избирательно в эндотелиальном слое вен, глубоко проникает в субэндотелиальный слой венозной стенки, причем концентрация оказывается выше, чем в соседних тканях.
Лекарственное средство предотвращает повреждению клеточных мембран, вызванного окислением. Антиоксидантный эффект проявляется в снижении и устранении окислительных свойств кислорода, ингибировании липидной пероксидации, защите сосудистого эндотелия от окислительного действия гидроксильных радикалов. Троксерутин уменьшает повышенную проницаемость капилляров и оказывает венотонизирующее действие.
Цитопротекторный эффект проявляется в ингибировании активации и адгезии нейтрофилов, снижении агрегации эритроцитов и повышении устойчивости эритроцитов к деформации, снижении высвобождения медиаторов воспаления.
Препарат повышает венозно-артериальный рефлюкс, удлиняет время венозного наполнения, снижает приток крови к кожным покровам (в положении лежа), улучшает микроциркуляцию и микрососудистую перфузию.
Действие препарата направлено на уменьшение отека, боли, улучшение трофики и устранение различных патологических нарушений, связанных с венозной недостаточностью.
Фармакокинетика.
Лекарственная форма препарата Троксерутин обеспечивает полную абсорбцию активного вещества через роговой слой эпидермиса и проникновение в кровеносные сосуды в подкожной ткани.
Показания
Троксерутин применять для симптоматического лечения таких заболеваний:
- венозная недостаточность;
- предварикозный и варикозный синдром;
- поверхностный тромбофлебит, флебит и послефлебитные состояния;
- комплексное лечение геморроидальной болезни;
- отек и боль при варикозном расширении вен;
- мышечные крампи (судорожное стягивание икроножных мышц).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к троксерутину или к какому-либо вспомогательному веществу лекарственного средства. Троксерутин не следует наносить на слизистые оболочки, открытые раны и экзематозные участки кожи.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Усиливает действие аскорбиновой кислоты на структуру и проницаемость сосудистой стенки.
Особенности применения
Длительное применение может вызвать гиперчувствительность! Реакции гиперчувствительности чаще наблюдаются у пациентов с кожными и/или аллергическими заболеваниями.
Гель Троксерутин не следует применять в глаза или на воспаленную кожу.
Больным с выраженными нарушениями функции почек не рекомендуется применять препарат в течение длительного времени. Если при применении препарата выраженность симптомов заболевания не уменьшается, следует обратиться к врачу.
Способ применения и дозы
Только для применения на кожу.
Гель наносить на пораженный участок кожи равномерным тонким слоем 2 раза в день (утром и вечером), втирая легкими массажными движениями до полного всасывания препарата. При необходимости можно наложить тугую или эластичную повязку. Гель не имеет запаха и не оставляет жирных пятен на одежде. При более тяжелых состояниях рекомендуется комбинированная терапия с капсулами Троксерутин. При хронической венозной недостаточности применять комбинированную терапию до полного исчезновения симптомов.
Дозы и длительность применения лекарственного средства определяет врач, учитывая тяжесть и течение заболевания.
Дети
Нет противопоказаний для применения препарата детям.
Побочные реакции
В отдельных случаях могут наблюдаться реакции гиперчувствительности, в том числе раздражение кожи, эритема, зуд, кожные высыпания, дерматит, ангионевротический отек. Обычно эти симптомы исчезают после прекращения приема препарата. В состав препарата входит метилпарагидроксибензоат (Е 218), который может вызвать аллергические реакции (возможно, замедленные).
Срок годности
2 года.
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ºС.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 35 г геля в тубах № 1; в пачке из картона.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ПАО «Химфармзавод «Красная звезда».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
61010, Украина, г. Харьков, ул. Гордиенковская, 1.