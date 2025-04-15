Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 155 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
109,18
Экономия при брони: -8,50 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
110,00
Экономия при брони: -6,91 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
107,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
109,67
Экономия при брони: -5,59 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
112,59
Экономия при брони: -11,74 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
111,82
Экономия при брони: -33,44 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
127,93
Экономия при брони: -5,91 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
112,29
Экономия при брони: -9,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
128,02
Экономия при брони: -5,85 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
110,80
Экономия при брони: -8,21 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
107,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
112,18
Экономия при брони: -36,08 грн